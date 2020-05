Twitter a signalé pour la première fois mardi des messages de Donald Trump comme «trompeurs» mais était dans le même temps violemment attaqué pour avoir laissé le président américain accuser, sans l'ombre d'une preuve, un ancien élu d'avoir assassiné une assistante parlementaire.

Le réseau social, souvent accusé de laxisme dans son traitement des propos tenus par des dirigeants, a ajouté mardi une mention «vérifiez les faits» à deux tweets du milliardaire républicain qui affirmait que le vote par correspondance était nécessairement «frauduleux».

«Twitter interfère avec l'élection présidentielle de 2020. Ils disent que ma déclaration sur le vote postal est incorrecte, en se basant sur des vérifications des faits par Fake News CNN et le Amazon Washington Post» a réagi le président, qui est suivi par 80 millions de personnes sur son réseau social de prédilection. «Twitter étouffe la LIBERTÉ D'EXPRESSION», a-t-il ajouté.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....