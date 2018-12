L'acteur américain Alfonso Ribeiro, qui incarnait Carlton dans la série télévisée «Le Prince de Bel Air», a porté plainte lundi contre les créateurs du jeu vidéo Fortnite, les accusant d'avoir plagié la célèbre danse qu'il avait inventée pour son personnage en 1991.

They renamed “The Carlton Dance” on Fornite to “ The Fresh “ I’m telling the kids that’s “The Carlton”they’re like no it’s called the fresh ???? I’m like listen you little brats ????lol it’s originally “ The Carlton” from Fresh Prince of bel air but u wouldn’t know cause u 2 young ???? pic.twitter.com/4JJMfVFhZX