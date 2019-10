Google a affirmé vendredi avoir réalisé «sa plus grande avancée» depuis des années sur l'algorithme de son moteur de recherche. Une fois n'est pas coutume, le géant des technologies a donné des précisions sur sa formule secrète.

Google fait appel au «machine learning» (apprentissage automatisé) pour améliorer sa compréhension des requêtes formulées en anglais courant. Il a indiqué vendredi avoir mis au point l'an dernier une technique pour analyser le «langage naturel». Cet outil s'appuie sur une technologie baptisée BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), capable de comprendre les différents mots d'une recherche au sein d'une phrase plutôt que de manière isolée.

Meet BERT, a new way for Google Search to better understand language and improve our search results. It's now being used in the US in English, helping with one out of every 10 searches. It will come to more counties and languages in the future. pic.twitter.com/RJ4PtC16zj