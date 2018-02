Il fallait le faire! Un trentenaire est parvenu, au tout début de ce mois, à venir à bout d'un casse-tête en ligne depuis 2015 sur Twitter.

L'oeuvre contenait un code secret qui permettait de remporter 40 000 euros de bitcoins! Une coquette somme empochée par le jeune homme, explique le site Motherboard.

L'heureux gagnant - un programmateur informatique qui a souhaité rester anonyme - est un passionné d'énigmes et de casse-têtes liés aux cryptomonnaies.

C'est dans les flammes dessinées sur les bords du tableau que se cachait le code secret.

La couleur et la forme de chaque flamme déterminaient un fragment de 4 caractères d’une série binaire auquel s’ajoutait une autre partie du code, présente, elle, dans les six rubans rouges situés dans le coin inférieur droit de la peinture, détaille la BBC.

The painting is a #puzzle, there is 4.87 #bitcoin concealed by this image. Happy #EasterEgg //t.co/2KASaawd3u pic.twitter.com/90kuCshXj1