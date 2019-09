Sony serait-il tombé sur la tête ou aurait-il une grosse crise de nostalgie? Certains y ont cru lorsque le constructeur japonais à présenté son nouveau lecteur audio lors de l'IFA 2019 qui se tient jusqu'à mercredi à Berlin. Dans le plus grand salon high-tech européen, Sony a osé dégainer... un walkman.

Son NW-A100TPS est en effet la copie conforme du TPS-L2, le premier baladeur à cassettes sorti en juillet 1979. Et à première vue, son nouveau modèle fonctionne à nouveau avec des bandes magnétiques. Une fois l'étui ouvert, on voit toujours une cassette tourner. Mais l'illusion s'estompe lorsqu'on touche le lecteur: il s'agit d'un écran qui simule l'ancien walkman. Cette édition spéciale a été réalisée pour fêter les 40 ans de l'appareil audio qui a révolutionné la manière d'écouter de la musique, faisant descendre celle-ci dans la rue.

Sortie limitée en novembre

Ce modèle est une version limitée du lecteur NW-A100, qui sortira en novembre et coûtera, selon Le journal du geek, 440 euros (480 francs), soit environ 110 francs de plus que le modèle standard.

Inutile donc de ressortir vos vieilles cassettes, elles ne seront pas lues par cet appareil qui est un walkman HiRes, permettant d'écouter de la musique en streaming et de stocker ses morceaux sur son disque dur de 16 Go ou sur une carte mémoire. Et pour brancher le casque, il y a une prise jack. De la haute technologie donc, sous un emballage rétro qui pousse le bouchon jusqu'à inscrire sur la fausse étiquette de la cassette le nom du morceau que l'on est en train d'écouter. Les nostalgiques vont adorer.