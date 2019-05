Randy Pitchford, ce nom ne vous dit probablement rien, l'homme au physique robuste est pourtant une des célébrités de l'industrie du jeu vidéo. Il n'est jamais le dernier à se mettre en avant pour promouvoir la sortie des grosses nouveautés de Gearbox Software, le studio de développement nord-américain qu'il préside. Un studio actuellement sous le feu de l'actualité puisqu'il prépare activement la sortie, en septembre prochain, des son prochain gros titre «Borderland 3». Certains louent son franc-parler, d'autres dénoncent sa capacité à dire tout et son contraire sans jamais se démonter.

«Borderland - La rétrospective», un résumé des épisodes précédents dans la perspective de la sortie en septembre 2019 de «Borderland 3» (vidéo: 2KFrance)

C'est dans ce contexte fébrile que l'affaire a éclaté. Déjà embarqué dans diverses polémiques ayant traits aux microtransactions qui seraient ou ne seraient pas présentes dans le jeu à venir et au généreux bonus (12 millions de dollars) qu'aurait siphonné le patron au détriment de ses employés suite au succès de «Boderland 2» (le cas se règle actuellement devant la justice), Randy Pitchford doit maintenant se défendre de l'accusation d'agression de la part de David Eddings.

Un faux journal de tournage de «Boderland», dans lequel Claptrap, alors doublé par David Eddings, est au premier plan. (vidéo: 2K: United Kingdom)

David Eddings? Cet ex-cadre du studio connu surtout pour être aussi la voix de Claptrap – le célèbre robot sur roue responsable des principales respirations comiques du jeu – a accusé son ex-patron de l'avoir physiquement agressé en 2017 devant le hall d'un hôtel pendant la tenue de la Game Developpers Conference (GDC). Cette révélation est le résultat d'une escalade de propos peu gracieux sur Twitter entre Randy Pitchford et David Eddings, dans lequel Eddings exprimait sa déception de s'être vu refuser une rémunération pour continuer d'être la voix de Claptrap tandis que son ex-patron affirmait le contraire.

La bande-annonce officielle de «Bordlerland 3» (vidéo: 2KFrance)

Suite à ces échanges acrimonieux et à la bombe lancé par l'ex-employé, le studio Gearbox (et non son patron) a réagit ce mercredi par le bais d'un communiqué en mode «contrôle de dommages» et cité notamment par le site Gameindustry.biz: «Gearbox prend très au sérieux les allégations de cette nature et s’abstiendra de commenter les propos de Dave (diminutif de David Eddings, ndlr) du fait qu'il s'agit d'une affaire personnelle. Nous apprécions à leur juste valeur les contributions de David à la franchise Borderland et réaffirmons avoir toujours souhaité son retour en tant que voix de Claptrap, entre autres».

Il n'empêche que les casseroles traînées par Randy Pitchford s'accumulent et l'histoire ne dit pas (encore) si 2K, l'éditeur qui aura la charge de conduire le jeu vers les sommets des ventes ou si le personnel de Gearbox en ont pris ombrage. (Le Matin)