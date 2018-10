Pour tester aussi sereinement que possible le nouvel l'iPhone Xs d'Apple, il a fallu se résoudre à sortir de l'équation un élément essentiel: son prix (1739 francs dans sa version la plus richement dotée en mémoire). C'est ce que nous avons tenté de faire avec l'iPhone Xs Max et ses 512 Go, en notre main depuis le mardi 25 septembre dernier. Jardin zen et poisson clown, petites pâquerettes dans les prés, on inspire, on expire, on fait comme si l'appareil ne coûte «que» 799 francs, et tout de suite on se sent un peu moins écrasé par l'éléphant dans la pièce.

L'iPhone Xs Max, donc. Un bien bel objet assurément. Le déballage obéi, depuis quelques générations déjà, au même cérémonial. On sort la chose de sa boîte, on décolle avec volupté les protections plastifiées, on appuie sur le bouton «on», le logo à la pomme transperce l'écran noir, «Hello» nous fait l'appareil... et si l'ancien modèle (de même marque bien sûr) est à proximité, un message indique qu'il est possible de configurer automatiquement le nouveau venu à l'identique du futur retraité. Comme ça, sans fil, mais par la grâce du réseau wifi, du bluetooth et la magie d'iCloud.

Dire que le clonage (entre un iPhone millésime 2017 et l'édition 2018) s'est déroulé sans anicroches serait cependant mentir: pour une raison à nos yeux toujours mystérieuse, iCloud a voulu nous imposer le compte Apple d'une personne amie (mais pas au point de partager le même mot de passe) plutôt que transposer les attributs de notre compte personnel. Une bizarrerie qui a conduit vers une intervention manuelle et un contre-temps. Cette fausse note dans la passation de pouvoir a vite été oubliée. Mais fausse note quand même.

Miroir...

En main, dûment soupesé et regardé sous tous les angles, l'iPhone Xs impose le même respect que son prédécesseur. Max – pardonnez cette familiarité – est, comme son nom l'indique, plus grand. Mais ce dernier a exactement les même dimensions qu'un iPhone 6 ou 7 Plus, son écran bord à bord faisant toute la différence en donnant l'impression que l'appareil est plus imposant qu'il ne l'est vraiment.

Le métal noble combiné aux larges surfaces en verre, positionne immédiatement l'ensemble dans le luxe le plus accompli. Tout autant que l'élégance et la sobriété des lignes. Devoir affubler l'objet d'une coque protectrice est d'autant plus un crève-cœur: au nom de la prudence, il faut cacher le beau.

Pour en rester sur l'enveloppe externe, la principale nouveauté introduite par Apple est la résistance augmentée du verre aux rayures. On en prend bonne note car ne comptez pas sur nous pour frotter vigoureusement l'unité de test sur du gravier. On préfère attendre, sans l'espérer, l'accident bête.

Fonctionnement

Max a adopté un fonctionnement des plus satisfaisants pour les tâches de tous les jours: ouverture ou fermeture d'une application, conversation téléphonique, rédaction de messages écrits, consultations de pages web, pilotage en mode télécommande d'appareils domestiques... Si des performances ont été améliorées, elles ne nous ont pas sauté aux yeux, du moins entre le X et le Xs. Là encore, c'est complètement conforme aux attentes. Subsiste néanmoins un très agréable sentiment de fluidité générale.

Reconnaissance faciale

La particularité de la gamme X (se prononce «dix») est de proposer un système de reconnaissance faciale sophistiqué non seulement pour déverrouiller l'appareil (sans devoir introduire notre code secret) mais aussi pour accéder aux nombreuses fonctionnalités réclamant un mot de passe. Avec le Xs Max, nous avons pu constater une réactivité légèrement améliorée tout en maintenant un taux de réussite immédiat que l'on qualifiera de satisfaisant. La reconnaissance faciale n'aime pas toujours le visage chiffonné du matin et les regards fuyants mais, pour le reste, l'essayer c'est l'adopter.

Audio - Photo - vidéo

Coucher de soleil sur Lavaux. En mode avec zoom numérique puis sans.

Là encore, au chapitre des performances photographiques, il faut mitrailler sous le même angle, espérer que la légère variation de luminosité ne viendra pas perturber le protocole, river sa rétine sur les écrans pour constater que l'iPhone Xs Max s'en sort avec du mieux. En l'absence de changement majeur coté lentilles, c'est surtout le côté logiciel et la nouvelle puce maison – baptisé «A12 Bionic» – qui sont à remercier.

En matière de capture de vidéo, l'iPhone laisse un large choix de définitions et de fréquences d'images (de 720p - 30 ips à 4K - 60 ips). Des spécificités conformes aux attentes compte tenu de la gamme dans laquelle se situe l'appareil.

Sympathiques canards sur la Lutrive (VD) en 1080p - 60 images par seconde.

Après les vendanges dans un hameau de Lavaux dans des conditions de luminosité très difficiles (1080p - 60 ips également)

Visionneuse films - séries

Avec Max à l'horizontale, en mode écran de cinéma, la bande annonce d'un blockbuster hollywoodien nous révèle un solide élargissement de l'espace sonore stéréophonique. Ça c'est nouveau! Grâce à la taille de son écran, le smartphone devient une visionneuse de luxe capable de gérer les derniers accomplissements en matière de restitution des couleurs (compatibilité HDR 10 & Dolby Vision, autrement dit fromage et dessert). Époustouflant en voyage ou dans les transports en commun.

Avec l'onglet à gauche ou sans?

Certes, l'onglet qui déborde sur un des côté de l'écran gênera peut être ceux qui visionnent les films au format 2,35 (écran large). Mais ce serait vraiment chipoter compte tenu que les ingénieurs d'Apple ont trouvé un compromis acceptable pour contourner le problème (voir la vidéo ci-dessus).

Autonomie

Apple indique que Max dispose d'une autonomie augmentée d'une heure trente par rapport à l'iPhone X millésime 2017. Nous avons observé pour notre part qu'il nous restait une confortable autonomie de 60% au terme d'une journée de travail, à l'heure d'éteindre les feux. Même scénario le lendemain, dans des circonstances similaires mais sans doute avec une utilisation un peu plus prononcée du smartphone, la batterie affichait encore un fier 55%. Le précédent modèle descendait quasi systématiquement au-dessous de la barre des 50%. Il y a donc un mieux qui doit cependant être confirmé par une utilisation sur une plus longue durée. Précisons que nous nous considérons comme un usager modéré et qu'un comportement, disons, plus compulsif donnerait une réserve largement au-dessous de 50%. Encore pour cette génération, la recharge quotidienne reste la garantie d'une certaine tranquillité d'esprit. Soulignons également au passage qu'iOS 12, la dernière version en date du système d’exploitation des smartphones et tablettes d'Apple, propose désormais un très complet et très appréciable état de santé de la batterie.

Bilan final

L'iPhone Xs Max reste indéniablement un smartphone de tout premier plan qui ne se démarque cependant que marginalement de l'iPhone X et des smartphones haut de gamme concurrents. Le fossé est bien plus large avec les appareils de générations précédentes. Mais, en réintroduisant dans l'équation le facteur prix (de 1299.- à 1739.- pour le Max), les troubles de la vision nous reprennent: on est alors plus ébloui par l'aspect «signe extérieur...» (de richesse, d'appartenance à une communauté, à une classe sociale) de l'objet mais on distingue beaucoup moins les prodiges d'ingénierie qui rendent l'iPhone toujours aussi fascinant. (Le Matin)