On pourrait se croire dans un épisode de «Black Mirror», mais il s'agit bien de la réalité. Les autorités chinoises ont l'intention de lancer le «système de crédit social» (SCS), qui doit permettre de noter les citoyens, fonctionnaires et entreprises de l'Empire du Milieu. Comme le rapporte le journal «Le Monde», les détails de ce projet sont encore flous, mais très inquiétants. Le but du système, prévu pour 2020, sera de collecter des données sur les individus et les entreprises, de leur capacité à tenir leurs engagements commerciaux, jusqu'à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Un score découlera des actions effectuées par les citoyens, avec des récompenses ou des sanctions à la clé.

Listes noires

Les Chinois les moins biens notés se verront alors ajoutés à des «listes noires», et pourront se voir restreindre l'accès à certains emplois ou écoles. Voir même être interdit d'acheter le moindre billet d'avion ou de train durant une période plus ou moins longue.

Officiellement, l'objectif du gouvernement est de rétablir «la confiance» au sein de la société chinoise. En réalité, les dirigeants vont diviser leurs citoyens en deux catégories: les personnes de confiance d'un côté, ceux qui la rompent de l'autre. Instillant un climat de méfiance permanent. Diviser pour mieux régner, l'adage semble bien connu du côté du gouvernement chinois.

Projets pilotes

De nombreux projets pilotes du SCS sont encore à l'étude ou en phase de test dans certaines régions de Chine. L'entreprise Alibaba, concurrente principale d'Amazon, a d'ailleurs été mandatée pour développer son propre système de notation. Centralisé, hyperlocal ou reposant sur des logiciels informatiques, la Chine n'a pas encore pris de décision définitive quant à la future forme du SCS, mais n'écarte aucune possibilité.

Selon l'économiste Antonia Hmaidi, doctorante à l'université allemande de Duisbourg et spécialiste de la question, la Chine devrait se diriger vers un système décentralisé. Celui-ci ira jusqu'à classer les individus à l'échelle des quartiers ou entreprises dans six catégories, allant de AAA à D. De base, les habitants se verraient attribuer 1000 points, qui fluctueront selon un catalogue de comportement établis (Remboursement de dettes, planter un arbre dans son jardin...).

Affichages publics envisagés

Qui plus est, des personnes référentes pourront être désignées au niveau local pour transmettre des informations au niveau hiérarchique supérieur. Les autorités pourraient également afficher publiquement certains profils pour inciter les gens à mieux se comporter.

Voilà qui annonce un avenir radieux en Chine. À quelques années du lancement du projet, on peut se demander jusqu'au ira le gouvernement chinois en matière de violation de la vie privée. En plus de tout, les citoyens pourraient être amenés à se noter entre eux et se voir poussé à la délation dans l'espoir d'obtenir une meilleure note. De quoi entretenir les scénarios orwelliens les plus fous. (Le Matin)