Pour célébrer le 15e anniversaire du lancement du télescope spatial Spitzer, la NASA vient de lancer deux nouvelles applications gratuites permettant de visiter l'espace en réalité augmentée et d'y faire des selfies.

L'application NASA Selfies permet aux passionnés d'astronomie de se prendre en photo dans une combinaison spatiale virtuelle, devant des emplacements clefs: comme la nébuleuse d'Orion ou encore le centre de rotation du disque de la Voie lactée.

L'application fournit actuellement 30 images différentes, toutes prises par le télescope spatial Spitzer. Chaque image est accompagnée d'explications scientifiques. D'autres images provenant des autres missions scientifiques et de vols habités de l'agence seront ajoutées à l'avenir. L'application est disponible gratuitement pour iOS et Android .

Dans l'application de réalité virtuelle NASA's Exoplanet Excursions, les utilisateurs du casque VR suivent une visite guidée du système planétaire TRAPPIST-1. Ce dernier est un système planétaire de la Voie lactée situé à environ 39 années-lumière de la Terre. Le télescope Spitzer a joué un rôle majeur dans la détection de ces planètes et a fourni des informations qui ont aidé les scientifiques à en apprendre davantage sur les compositions probables des planètes.

La noirceur de l'espace et étoiles loingtaines

Le système TRAPPIST-1 étant trop éloigné pour que les télescopes puissent observer directement ces planètes, l'application comprend les impressions des artistes sur ce que pourraient être ces planètes. Ces impressions sont basées sur les données de Spitzer et d’autres télescopes ayant étudié le système TRAPPIST-1. Les utilisateurs de l'application naviguent autour de cinq des sept planètes, entourés par la noirceur de l'espace et les faibles lumières des étoiles lointaines.

L'application sera disponible pour Oculus et Vive via le site Web de la mission Spitzer et sera bientôt disponible via le magasin Oculus. Une vidéo à 360 degrés est également disponible sur la page Youtube de Spitzer qui permet aux téléspectateurs d’explorer le système virtuel TRAPPIST-1 sur leur ordinateur de bureau, leur smartphone ou avec un visualiseur basé sur un smartphone tel que Google Cardboard.

