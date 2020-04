Le cui-cui, tombé jeudi soir sur Twitter, ressemble à un avis mortuaire: Naughty Dogs, un des studios les plus réputés de Sony Interactive Entertainment (SIE) confirme et explique pourquoi «The Last of Us Part II», qui devait être lancé en mai, a été une nouvelle fois reporté. Et cette fois pour une durée indéterminée.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

«Comme vous l'avez sans doute remarqué, le lancement de «The Last of Us Part II» a été reporté. Nous sommes persuadé que cette décision est aussi décevante pour vous qu'elle l'a été pour nous. (...) La bonne nouvelle est que nous sommes à bout touchant du développement du jeu. Nous sommes actuellement en pleine phase d'éradication des derniers bugs. Cependant, nous sommes confronté à des obstacles logistiques tels qu'ils nous empêchent de sortir le jeu de façon à ce que chacun puisse bénéficier d'une expérience optimale. Autrement dit, il restera retardé tant que ces problèmes logistiques, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, n'auront pas été résolus.». Tel est le message que signe le studio américain .

Il va sans dire que les «problèmes logistiques» évoqués sont à imputer à la pandémie du nouveau coronavirus qui nous préoccupe actuellement.

Séisme, donc dans la communauté des gamers, en particulier pour ceux qui se réjouissaient de découvrir l'exclusivité PS4 la plus attendue de l'année, dont le développement fut, soit dit en passant, loin d'être un long fleuve tranquille. Cette mauvaise nouvelle pour une industrie du jeu vidéo ébranlée par la coronacrise n'est cependant pas seule. Depuis le début de l'épidémie en occident, elles s'accumulent.

Annulations en cascade

Les grandes réunions professionnelles de cette fin d'hiver on bien entendu été annulées. La grand'messe du printemps – l'E3 à Los Angeles – n'aura pas lieu en juin. Déjà en crise, c'est l'existence même du salon qui est désormais menacé.

Quant au grand rendez-vous européen représenté par la Gamescom, les organisateurs se sont fendus d'un communiqué mi-figue mi-raisin cette semaine qui stipule que le salon était maintenu à Cologne, comme prévu à la fin août, mais que les organisateurs se tiennent prêt à le transformer en un événement purement virtuel.

Crainte d'un effet domino

C'est dorénavant la crainte d'un effet domino qui prédomine. Retards d'autres productions triple A, risque d'embouteillage après le retour à une situation plus normalisée, studios fragilisés...

Dans un contexte ou la situation semble s'améliorer en Chine mais ou la crise semble loin d'avoir atteint son pic aux Etats-Unis, c'est désormais l’événement vidéoludique phare de la fin d'année qui pourrait être compromis: l'arrivée sur le marché de la console PlayStation 5 (qui succédera aux PS4 et PS4 Pro) et de la Xbox Series X (qui succédera aux Xbox One S et Xbox One X). Cette semaine encore, les représentants de Sony et de Microsoft évoquaient des fenêtres de lancement inchangées mais aussi que la situation était évaluée «jour après jour».

Pas de quoi étouffer les rumeurs qui enflent.

