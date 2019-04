Samsung a annoncé jeudi qu'il allait inspecter quelques-uns de ses Galaxy Fold, son nouveau modèle très attendu de smartphone pliable.

Plusieurs journalistes basés aux États-Unis ont reçu en avance le dernier-né du géant sud-coréen et ont fait état de défauts dès les premiers jours d'utilisation. «Après seulement deux jours, l'écran du Galaxy Fold que j'ai reçu pour l'évaluer est totalement cassé et inutilisable», a twitté Mark Gunman, de Bloomberg. Dieter Bohn, de The Verge, a écrit de son côté: «Quelque chose s'est passé sur l'écran de mon Galaxy Fold et a entraîné un gonflement... Il est cassé.»

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw