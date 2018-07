Le directeur des affaires juridiques de Microsoft s'est déclaré vendredi en faveur d'une réglementation des technologies de reconnaissance faciale, en raison du risque qu'elles font planer sur le droit à la vie privée et les libertés individuelles.

Dans un article de blog, Brad Smith appelle le gouvernement américain à poser les bases juridiques de l'utilisation de la reconnaissance faciale. «Imaginez un gouvernement suivant à la trace chacun de vos déplacements au cours du dernier mois, sans votre permission ou sans que vous ne le sachiez», écrit-il. «Imaginez une base de données de toutes les personnes ayant assisté à un rassemblement politique».

Facial recognition technology raises issues that go to the heart of human rights protections, like privacy and freedom of expression. As AI advances, it’s important to balance public safety with our democratic freedoms. https://t.co/LR0sGteHfZ