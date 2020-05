Et si vous transportiez votre scooter dans votre sac à dos? Des chercheurs de l'Université de Tokyo sont en train de rendre la chose possible. Ils ont conçu un prototype baptisé Poimo (POrtable et Inflatable MObility, soit Mobilité portable et gonflable). La partie gonflable, en polyuréthane thermoplastique pèse 2,2 kg et se plie facilement, explique IEEE Spectrum. Et il faut à peine plus d'un minute pour la gonfler à une pression deux fois moindre que celle d'un ballon de foot.

Évidemment, il faut aussi transporter tous les éléments du scooter, à savoir les quatre roues, le guidon, le moteur électrique et la batterie, sans oublier la pompe. Mais en tout, cela ne représente qu'un poids de 5,5 kg et les chercheurs espèrent pouvoir encore réduire celui-ci ainsi que l'encombrement des différentes pièces. Les inventeurs n'ont pas précisé la vitesse et l'autonomie de cet engin, mais il a été pensé pour pouvoir parcourir le dernier kilomètre, soit la distance qui vous sépare de l'arrêt des transports publics (bus ou train) à votre travail. Une fois arrivé à destination, le scooter se dégonfle facilement.

Collisions douces

Sa structure gonflable a un autre avantage, elle réduit les risques de blessure en cas de collision avec des passants, tout en étant confortable. Les premiers tests ont révélé que Poimo était amusant à conduire et plus solide que prévu. Reste maintenant à l'améliorer avant de songer à une fabrication industrielle et une commercialisation.

Michel Pralong