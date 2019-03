Difficile, depuis la Suisse, de se rendre compte de la véritable ampleur de Samsung. De l’entreprise sud-coréenne spécialisée en technologie, on connaît bien entendu ses téléphones mobiles, dont la gamme Galaxy vient de fêter le dixième anniversaire, ses téléviseurs ou encore ses appareils électroménagers. Mais arrivé en Corée du Sud, à Séoul, on réalise que la marque est omniprésente dans tous les aspects de la société. Ce sont d’abord ses panneaux publicitaires, à tous les coins de rues, qui frappent. Il faut voir le gigantesque écran plié – 4 fois la taille d’un terrain de basket – que la marque a installé l’an passé sur la façade d’un centre commercial au cœur de Gangnam, le quartier «bling-bling» de la ville, immortalisé par le chanteur Psy et son clip «Gangnam Style», pour réaliser l’ampleur de la chose.

Le quartier de Gangnam (Mathias Glarner)

Surtout, Samsung, c’est plus de 60 filiales: C&T construit aussi bien les meilleures résidences du pays que des centrales nucléaires; Samsung Life propose la crème des produits d’assurance; la chaîne Shilla Hotel abrite le plus luxueux établissement de la ville, le Shilla Seoul… Le meilleur hôpital du pays? Samsung Medical Center, bien sûr! Où passer du bon temps? Pourquoi pas au plus grand parc d’attraction de Corée, l’Everland Resort, détenu par Cheil Industries? Et le géant coréen possède aussi sa propre brigade de pompiers à l’échelle du pays… En gros, Samsung, c’est un peu notre Migros à nous, mais puissance 1000. Rien d’étonnant, après ça, que l’entreprise représente aujourd’hui le 20% du PIB du pays.

Là où tout a commencé

La marque fait d’ailleurs la fierté de toute une nation, tous les interlocuteurs rencontrés au cours de ces quelques jours passés à Séoul nous l’ont dit. On pourrait penser à un lavage de cerveau mais il faut comprendre que le triomphe de cet incroyable «chaebol» (conglomérat), c’est aussi celui de tout un pays. Si aujourd’hui, Samsung est le premier producteur mondial de dalles OLED pour smartphones, en tête sur le marché des semi-conducteurs, également leader sur celui des téléviseurs de plus de 75 pouces, mais aussi le plus important fabricant de puces mémoire (DRAM et NAND) sur la planète, le fabricant revient de loin.

En 1938, la Corée est encore sous occupation japonaise, sévèrement marqué par la misère, lorsqu’un jeune entrepreneur, Lee Byung-Chull, lance Samsung (littéralement «3 étoiles»), simple petite affaire de négoce alimentaire vers la Chine. Très vite, le succès est au rendez-vous et petit à petit, le bonhomme se diversifie. Il s’attaque au textile, au raffinage de sucre, se lance dans la pétrochimie, la construction navale… Le gouvernement lui ouvrant toutes les portes, ravi des milliers d’emplois créés, rien ne lui résiste. Et prendre le virage de l’électronique grand public en 1969, en créant Samsung Electronics, lui permet de partir à la conquête du monde avec ses produits bons marchés. Depuis, les usines tournent à plein régime, partout dans le pays.

Samsung et sa ville-usine

Aujourd’hui, la marque expose crânement ses dernières innovations technologiques au D’Light Shop, au cœur de Gangnam, au pied de la tour Samsung Electronics, entre un ordinateur qui prétend lire nos émotions et tous les éléments possibles de la maison connectée du futur. A une quarantaine de kilomètre de là, à Suwon, le groupe s’est même construit une ville-usine surnommée «Samsung Digital City».

Samsung Digital City (DR)

Un complexe fermé abritant plus de 130 bâtiments – avec sa ligne de bus, son propre réseau de pompiers et d’ambulances, ses acupuncteurs et ses dentistes – où sont élaborés, conçus, fabriqués et testés les produits de la marque. Le tout sur une surface grande comme 450 terrains de football où 40'000 personnes travaillent. Là, au cœur du complexe, le Samsung Innovation Museum raconte la fierté d’un peuple en retraçant l’évolution de la technologie à travers l’histoire: la découverte de l’électricité, la première machine à laver automatique, l’évolution de la radio, celle du téléphone portable bien sûr…

Quand on l’interroge sur ce qu’il pense être la prochaine révolution technologique, Kim Man-young, vice-président corporatif et responsable des ventes B2C ainsi que du marketing produit Europe, cite l’intelligence artificielle: «Le marché va énormément changer grâce à elle, à travers la manière dont on interagit avec nos différents appareils.

Bien sûr, la technologie n’est pas nouvelle mais je crois qu’on n’a fait jusqu’ici qu’effleurer les possibilités de ce qu’elle nous réserve. Le problème, c’est maintenant de développer tout ce qu’elle met à notre portée, mais aussi d’éduquer les utilisateurs. On a déjà apporté beaucoup de fonctionnalités au marché et ceux-ci ne savent pas toujours comment s’en servir. Il est à mon avis essentiel de passer par une étape d’apprentissage, que ce soit dans nos magasins ou ailleurs». A suivre… (Le Matin)