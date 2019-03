Pour les employés chargés de concevoir toute la technologie de Samsung Electronics, les temps ont bien changé. Jusqu’il y a peu, les coréens étaient réputés pour être les plus gros travailleurs au monde. Il y a un an, la durée de travail légal du pays était encore de 68 heures. Depuis, elle est passée à 52. Les rues de Digital City, à Suwon, à 40 kilomètres de Séoul, sont pourtant totalement désertes lorsque nous arrivons sur le coup des 11h. A croire que les 40 000 employés ont la tête dans le guidon. «En 2017, je travaillais bien plus qu’aujourd’hui, confirme notre guide, Choi Hoseock, ingénieur chez Visual Display Service chez Samsung Electronics, sans toutefois donner plus de précisions. Les nouveaux qui arrivent aujourd’hui ne réalisent pas combien c’était dur avant».

Selon une enquête du magazine Capital en 2014, les ingénieurs de l’entreprise comptent néanmoins parmi les mieux payés du pays, voir du monde, avec des salaires qui pouvaient à l’époque monter jusqu’à 22 000 francs par mois. De quoi recruter pas mal de talents! «Samsung compense effectivement le travail de ses employés au mérite», nous confirme Choi Byung-Geun, lui aussi sans entrer dans les détails, un chercheur en machine learning, passé par l’EPFL, que nous avons rencontré à Gangnam, au siège de Samsung Electronics (interview à retrouver samedi dans nos colonnes).

Choyer ses employés

C’est probablement dans l’optique de pousser ses employés de la Digital City à continuer de se surpasser que Samsung a construit, il y a deux ans, un ambitieux Campus calqué sur l’environnement de travail de Google. A l’air libre, on trouve de beaux jardins et espaces de détente, des étendues d’eau et des terrains de sports. Au sous-sol, une batterie d’ateliers permettant aux employés de s’adonner à leur passion (la dégustation de café, de vin, la peinture, le taekwondo…) pendant le lunch ou le soir après le travail.

On y trouve aussi une salle de fitness suréquipée, une piscine olympique, une banque, un mur d’escalade sur deux étages, des magasins et de nombreux restaurants permettant de goûter à une cuisine – excellente! – incroyablement variée. Tout semble fait pour assurer le confort de tout un chacun. Et même booster leur créativité, comme avec le C-Lab, une unité fonctionnant sur le principe d’une start-up qui permet à n’importe quel salarié de monter un projet et créer un produit. «Il suffit d’avoir une idée, continue notre guide, qu’elle soit sélectionnée et vous pourrez alors la développer pendant un an, l’entreprise permettant de vous éloigner de votre travail durant ce laps de temps. Et au final, vous en êtes le propriétaire».

A l’heure du lunch, les sous-sols se noircissent soudainement de monde. Mais en 45 minutes à peine, les couloirs ont déjà retrouvé leur calme. On imagine tout ce beau monde en plein rush, en train d’effectuer les premiers tests du Galaxy Note 10, attendu pour le mois d’août. En sortant, on passe devant une zone rassemblant de petits box de relaxation, un endroit cosy où les employés peuvent venir s’isoler au calme. Sauf que l’endroit est désert. «20 minutes maximum», prévient une étiquette sur chacun des box…

Déboires en série

D’ici quelques semaines, début mai, l’entreprise sera à nouveau sous le feu des projecteurs avec la sortie d’un des produits les plus innovants que l’on ait vu depuis longtemps dans le monde du smartphone: le premier à écran pliable. Dario Casari, CEO de Samsung Suisse, nous en parlera demain, dans ces colonnes.

Pourtant, tout n’est pas rose dans les affaires du géant coréen. Le big boss de la firme aux «3 étoiles», Lee Jae-yong, que tout le monde appelle «Jay-Y» en Corée, petit-fils du fondateur, avait été condamné en 2017 à 5 ans de prison pour corruption. Il a finalement été libéré l’année passée après seulement un an de détention, la cour ayant miraculeusement annulé sa peine. On murmure ici que si Samsung s’écroule, c’est tout le pays qui risque de suivre…

En novembre dernier, le groupe reconnaissait également, après 12 ans de déni, sa responsabilité dans le contentieux qui l’oppose à des familles de salariés ayant contracté toute une série de maladies cancéreuses en travaillant dans ses usines de semi-conducteurs. En janvier, enfin, Samsung Electronics annonçait une sévère baisse de son dernier bénéfice net trimestriel: 31% de moins par rapport à celui de l’an passé. Dur-dur au pays du Matin calme…

Qu’on se rassure, le fabriquant est toujours leader sur le marché du smartphone mais perd du terrain face à ses rivaux chinois, Xiaomi, et surtout Huawei qui s’apprête à sortir (le 5 avril) un impressionnant P30. «Pendant des années, on a eu des compétiteurs devant nous, poursuit Kim Man-young. C’était très motivant de les talonner. Aujourd’hui, nous sommes les leaders et c’est une position plus difficile à tenir. Si vous ne regardez pas en arrière, si vous ne faites pas attention à ce que vos concurrents font, vous serez débordés. Il y a plein d’exemple de ce type dans l’industrie du téléphone mobile et on ne veut pas devenir l’un d’eux».

Pour l’heure, c’est aussi vers l’avenir que Samsung tourne son regard. Sa vision du futur, illustrée par un dernier clip très axé sur la domotique, a d’ailleurs de quoi séduire.

«Do What You Can’t» («Réalisez l’impossible»), claironne le groupe sud-coréen depuis 2017, à travers une philosophie prônant l’innovation et la connectivité. Plutôt exaltante, elle donne effectivement envie de faire un bond dans le temps. Et aurait même de quoi faire craquer un Apple Addict. Reste à voir si Samsung a les moyens de ses ambitions. (Le Matin)