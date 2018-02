«Son of Concorde» («Fils du Concorde»): tel est le nom de l'avion supersonique dont le gouvernement américain a approuvé le financement, annonce la NASA.

Cet appareil ultra-rapide dont le premier vol commercial pourrait intervenir en 2021 permettra de rallier New York à Londres en à peine trois heures, rapporte Metro.

Le «Quiet Supersonic Transport» («QueSST»), son nom officiel, volera plus vite que le son, soit 1.700 kilomètres par heure.

‘Son of Concorde’ could fly in 2021: US approves Nasa's plans for a quiet 1,100mph craft that can go from London to New York in THREE HOURS#RIN #Navigation #Planes #London #NewYork #USA #NASA #Concorde #future #Travelhttps://t.co/XXswbaDG94 pic.twitter.com/FmMIWzXna6