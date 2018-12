Dans l'e-sport, la pratique du «boosting» ou «power leveling» est malheureusement courante. Il s'agit d'une tricherie qui consiste à payer un superpro pour qu'il joue à la place de quelqu'un et fasse grimper son classement. En Corée du Sud, cette pratique est bientôt passible d'une amende de 18'000 dollars et d'une peine de 2 ans de prison avec sursis. Et ailleurs? (nxp)