Le groupe Apple pourrait devoir s'expliquer devant la justice après avoir admis qu'il bridait volontairement certains de ses anciens modèles d'iPhones, a-t-on appris mardi auprès des autorités judiciaires. La marque à la pomme est visée par huit plaintes distinctes.

Elles ont été déposées devant plusieurs juridictions fédérales par des utilisateurs s'estimant dupés.

Apple a reconnu la semaine dernière que certaines mises à jour de son système d'exploitation avaient pour effet de ralentir le fonctionnement d'anciennes versions de son iPhone. La société technologique américaine affirme avoir recouru à cette solution pour éviter que les smartphones équipés de batteries usées s'éteignent inopinément.

Procédures en nom collectif

Plusieurs plaignants estiment que cette méthode les a peut-être conduits à se fourvoyer en tentant d'améliorer les performances de leur iPhone.

Toutes les plaintes, déposées dans les Etats de Californie, de l'Illinois et de New York, pourraient se transformer en procédures en nom collectif et aboutir au versement d'indemnités à des millions d'utilisateurs américains.

Selon le quotidien israélien Haaretz, une juridiction israélienne a été saisie d'une plainte similaire. (ats/nxp)