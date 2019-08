Le compte Twitter de Jack Dorsey, patron et fondateur du réseau social à l'oiseau, a été brièvement piraté vendredi et affichait des messages insultants ou racistes. Un épisode très embarrassant pour Twitter.

«Nous sommes au courant que @jack a été piraté et nous enquêtons sur ce qui s'est passé», a tweeté l'entreprise. «Le compte est maintenant sécurisé, et il n'y a aucun signe que les systèmes de Twitter aient été compromis», a-t-elle ajouté.

If the Twitter CEO’s account can be hacked, then none of us is safe. What a shxxshow!https://t.co/ae2csPLmmf