Par son ampleur, la présentation organisée par Huawei, mardi à Paris, laissait entendre que le géant Chinois allait annoncer du lourd. Au terme d'un luxueux (mains inégal) spectacle son et lumière de près de deux heures, force était de constater que ce fut le cas. La vedette du jour? Le P30 et, surtout, le P30 Pro, deux nouveaux smartphones haut de gamme qui, tant qu'ils ont tenu le sommet de l'affiche, ont décroché quelques mâchoires même chez les plus blasés.

L'optique du P30 Pro. Une pour le grand angle, une spécialisée dans la capture de la lumière, une pour le zoom et une dernière qui mesure la profondeur de champ.

Ce sont les spécificités photographiques des deux appareils qui ont été pour l'essentiel mis en avant, sur le P30 Pro (le plus haut de gamme des deux) en particulier. Car pour le reste, le smartphone Android est doté des mêmes raffinements que ses principaux concurrents en cette altitude où l'atmosphère se fait rare: un grand écran bord à bord (OLED, bien sûr), une encoche noire sur le dessus, ici très discrète, et des matériaux nobles: verre et métal en divers coloris aux noms chamarrés qui appellent au voyage.

Démonstration de force

Mais pour revenir à la photographie, Richard Yu, patron de la division mobile du groupe, n'y est pas allé de main morte, avec des comparaisons dont l'iPhone Xs 10 Max et Galaxy S10 (les derniers précieux respectivement d'Apple et de Samsung) ont fait les frais. Une grande partie du «show» parisien a en effet consisté a démontrer l'écrasante supériorité de l'optique (quatre capteurs pour le P30 Pro, trois pour le P30) conçue par l'allemand Leica, du système de stabilisation de l'image et de l'intelligence artificielle pour gouverner tout cela.

Deux spécificités ont particulièrement produits leur effet: le zoom optique puis numérique et les capacités de l'appareil à produire une image plus que décente dans des conditions de lumière généralement très défavorables voire impossibles: dans la quasi pénombre en particulier. Sur scène, rarement les progrès d'une génération de smartphones à une autre n'ont paru aussi flagrants. Et rarement concurrents ne semblaient être autant distancés.

Mais de la présentation à la vérification par l'expérience, il n'y avait qu'un pas que Huawei nous a permis de franchir immédiatement après le spectacle: un P30 Pro en main, il nous a été donné l'opportunité de faire des premiers tests dans les rues et rives de la capitale, tests qui mériteront d'être approfondi ultérieurement mais qui nous ont déjà permis de mettre à l'épreuve quelques unes des affirmations de Richard Yu.

Où est la lumière?

La pénombre d'abord. De prime abord, la capacité du P30 Pro à rendre justice à une image prise après le crépuscule nous a paru indéniable. Mais l'iPhone Xs Max que nous avons utilisé dans les mêmes conditions, soit avec peu de lumière ou avec celles des éclairages urbains, n'a pas été ridiculisé et a su aussi produire des clichés à nos yeux satisfaisants.

Sur les quais de la Seine. Essai de capture avec le P30 Pro.

Même exercice avec l'iPhone Xs Max.

Il y a eu des cas ou la colorimétrie du Huawei nous a paru plus juste et d'autres ou il nous a semblé que l'iPhone rendait mieux justice aux couleurs chaudes telles que l'orange. Dans les deux cas, nous avons utilisés les valeurs par défaut et les réglages les plus automatisés. Le P30 Pro semblait le plus souvent tirer vers le bleu, vers le plus froid, et l'iPhone plutôt vers le plus chaud. Par de vainqueur définitif ici selon nos premiers tests tout en précisant qu'il reste encore à mettre les appareils à l'épreuve dans des conditions, disons, moins urbaines.

Une loupe s'il vous plaît

Le zoom ensuite. Là, le P30 Pro nous a joué une musique sans égale. Sur le papier, l'optique se charge de l'agrandissement jusqu'à cinq fois. Jusqu'à dix fois le zoom devient une combinaison optique et numérique. Il passe alors au tout numérique de dix à cinquante fois.

Le zoom du P30 mis à l'épreuve sur la butte Montmartre: les deux photos ont été prises depuis le même endroit.

Dans les rues de Paname et, sur la butte de Montmartre en particulier, nous avons été sidéré par la capacité du P30 de délivrer une image nette, exploitable et même parfois totalement ébouriffante, avec un smartphone tenu à mains tendues et avec un zoom entre 20 et 45x. La stabilisation s'est révélé en particulier d'une redoutable efficacité. Utilisé dans les même conditions, l'iPhone n'est pas parvenu à se hisser à la cheville de ce redoutable concurrent.

L'expérience est même devenue un tantinet effrayante lorsque nous avons pris une esplanade au plus grand angle possible puis sommes parvenus à distinguer les moindre traits d'un endormi sur un banc, d'une distance où il n'était à nos yeux que toute petite silhouette perdue dans le lointain.

Apprenti cinéaste

Du côté de la vidéo, nous avons pu effectuer quelques travelling tout à fait convaincants comme si la caméra était sur un chariot, expérimenter une fois encore le zoom pour capturer un portraitiste et sa victime avec gros plan sur le dessin en train de naître. Nous aurions voulu expérimenter également une fonctionnalité présentée lors du grand show Huawei, soit la possibilité de filmer en même temps le même «sujet» en écran divisé avec, à gauche, le gros plan et, à droite, une vue plus générale. Cela n'a pas été possible, cette fonctionnalité ne devant être introduite que plus tard à la faveur d'une prochaine mise à jour, a-t-on appris après avoir vainement cherché dans les menus.

Premier bilan

Que retenir de cette étonnante journée dans l'univers impitoyable du high-tech? Déjà et avant tout les ambitions de Huawei de devenir le numéro un de la téléphonie devant Samsung, en Europe du moins, sont à prendre avec encore plus de sérieux que les mois et années passées. Quant à la supériorité du P30 en tant qu'appareil photographique, l'autoproclamation ne manque pas d'arguments mais mérite qu'on s'y attarde un peu avec l'expertise d'un œil professionnel.

Un dernier aspect pour terminer: ces nouveaux joujoux, c'est bien beau tout ça mais ne doit pas être donné, direz-vous. Et vous aurez raison: mais malin cependant, le P30 Pro, dans sa version 128 Go de mémoire de stockage, reste juste au-dessous (999 euros et francs suisses) de la limite à ne pas franchir que nous avons arbitrairement fixée à 1000 francs. Un plafond au-dessus duquel le prix d'un smartphone, aussi luxueux soit-il, nous paraît exagérément élevé et que les versions 256 Go et 512 Go du P30 Pro explose sans vergogne.

A l'instar de Samsung et Apple, Huawei semble donc pris dans une fuite en avant préoccupante. (Le Matin)