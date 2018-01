Alors qu'un responsable de LG tentait de faire la démonstration, lors d'une conférence de presse, de tous les talents du robot à commande vocale CLOi sur une scène du salon de l'électronique grand public, le CES, l'appareil a obstinément refusé d'obéir aux ordres.

Tout avait bien commencé pourtant entre David Vanderwaal, responsable marketing pour les Etats-Unis, et le petit robot blanc à la voix douce et aux yeux bleus, ressemblant au Wall-E du dessin animé. «CLOi, quel est mon programme pour aujourd'hui?», «Vous devez aller à la salle de sport à 10 heures», était la réponse de CLOi, ajoutant avoir programmé la machine à laver en cycle «vêtements de sport».

Fin de la conversation: le petit robot est ensuite resté muet, malgré les questions répétées par son interlocuteur, que ce soit à propos du linge ou du repas du soir. «CLOi ne m'aime pas, visiblement», a tenté de plaisanter David Vanderwaal, devant journalistes et analystes du secteur, tandis que des rires fusaient dans la salle. «Même les robots ont leurs mauvais jours», a-t-il ajouté, dépité. Ces démonstrations de produits technologiques, parfaitement millimétrées, sont toujours répétées abondamment avant le jour J.

CES 2018: LG robot Cloi repeatedly fails on stage at unveil????????

"The first time it failed everyone laughed and thought it was just a glitch,"

"The second time, there was a realisation that something was wrong."

"And when it failed again, as people felt sorry for this guy." pic.twitter.com/XSfhKSXwKW