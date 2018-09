Leica fait renaître le fameux appareil soviétique Zenit, plus de 30 ans après la fin de sa production en série, avec un nouveau modèle dévoilé mercredi qui reprend son célèbre design tout en l'adaptant à l'ère numérique.

Ce nouvel appareil, appelé Zenit M, sera doté d'un objectif fabriqué en Russie par l'usine historique de Krasnogorsk (KMZ), près de Moscou, mais sera assemblé en Allemagne avec les technologies Leica, a annoncé le conglomérat public russe Rostec qui contrôle le fabricant russe.

Le design du Zenit M s'inspirera des modèles historiques de l'usine, les Zenit E et les Zorki, qui --ironie de l'histoire-- étaient très inspirés des Leica.

L'usine KMZ fait partie du groupe d'optique Shvabé, contrôlé par Rostec. Elle a produit jusqu'en 1986 près de huit millions d'exemplaires de l'emblématique appareil Zenit E. Si l'appareil a encore été fabriqué à l'usine de manière limitée après cette date, l'usine a complètement arrêté d'assembler des caméras à partir de 2005, ne produisant plus que des objectifs.

Entre 5700 et 6800 francs

Cet appareil numérique télémétrique sera basé sur la technologie d'un appareil Leica, le M Type 240, avec un objectif «complètement dessiné et fabriqué en Russie, avec 100% de composants et matériaux russes», souligne le communiqué.

Le nouvel appareil, présenté mercredi à un salon de la photo à Cologne, sera disponible à partir de décembre en Europe et à partir de janvier 2019 en Russie.

«Les nouveaux objectifs seront fabriqués selon les nouveaux standards de qualité de Leica, tout en préservant l'esthétique artistique discrète caractéristique des objectifs de l'usine KMZ», a déclaré à l'AFP le service de presse de Shvabé, précisant que le prix d'achat du nouvel appareil serait situé entre 5000 et 6000 euros (entre 5700 et 6800 francs).

Pour le groupe russe, ce partenariat permet de reprendre la production d'appareils sous la marque Zenit, tout en se lançant dans le numérique.

«La coopération entre Zenit et Leica forme une alliance unique entre une longue expérience de la fabrication d'optiques et les technologies modernes de la Russie et de l'Allemagne», a déclaré Alexeï Patrikeïev, directeur général de Shvabé, cité dans un communiqué. (ats/nxp)