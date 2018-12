Désormais, toutes les voitures Tesla pourront péter sur commande. Vous en aviez rêvé ? Probablement pas. Mais Elon Musk l'a fait quand même. Preuve s'il en fallait une que malgré les immenses responsabilités qui l'incombent (il est patron de Tesla et SpaceX et à la tête d'une fortune d'environ 22 milliards de dollars), l'entrepreneur américain s'amuse parfois de bien peu de choses.

Comme l'explique le site Ulyces, la récente mise à jour du moteur d'exploitation qu'embarquent toutes les voitures Tesla est marquée par l'apparition d'un mode «Test d’émis­sions». Sous ce nom en apparence anodine se cache en vérité un menu permettant au conducteur de piéger les sièges des passagers en émettant un son de pet lors de la pression d'un bouton spécial. Autre option: déclencher le même son à chaque utilisation... du clignotant!

Comble de la poésie, il est même possible de choisir entre une petite dizaine de flatulences différentes allant du «pet ennuyeux» au «pet ridicule», en passant par le «Falcon Heavy», référence élégante à la fusée de SpaceX, autre projet d'Elon Musk.

Mode romance

Pour ceux que les gaz ne feraient plus sourire, sachez que cette innovation épatante n'est pas la seule nouveauté introduite par la mise à jour. En effet, cette dernière amène également un mode «Romance», qui affiche un feu de cheminée sur l’écran de contrôle et augmente la tempé­ra­ture dans l'habitacle. De quoi rendre les embouteillages et les longs trajets d’hiver un peu plus agréables.

(Le Matin)