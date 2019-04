Le groupe informatique Microsoft a une nouvelle fois vu ses résultats tirés par le «cloud» au troisième trimestre de son exercice décalé. Il fait ainsi mieux que prévu par Wall Street, entraînant un bond du prix de l'action.

Pour le trimestre clos fin mars, le bénéfice net est ressorti à 8,8 milliards de dollars en progression de 19%. Le bénéfice par action, référence en Amérique du Nord, ressort à 1,14 dollar, contre seulement 1 dollar attendu en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires est lui aussi supérieur aux attentes à 30,6 milliards de dollars ( 20%), là où les analystes attendaient un peu moins de 30 milliards. L'action du groupe gagnait plus de 3% lors des échanges électroniques alors que l'entreprise frôle les 1000 milliards de dollars de valeur en Bourse.

Le stockage dématérialisé séduit

Les résultats de Microsoft ont été tirés par les services aux entreprises et en particulier l'offre de stockage dématérialisé du géant informatique, où il est en concurrence frontale avec Amazon notamment. «Des organisations leader dans tous les secteurs et de toutes les tailles ont confiance dans le 'cloud' de Microsoft», a souligné le PDG Satya Nadella, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du segment «intelligent cloud» a bondi de 41% à 9,6 milliards de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, soit quasiment un tiers du chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires d'Azure - son offre vedette de services dématérialisés à destination des entreprises - a grimpé de 73%.

La division «productivité et services aux entreprises», qui compte notamment les logiciels Office et le réseau social destiné aux professionnels, LinkedIn, a affiché un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de dollars en hausse de 14%. Le segment «more personal computing», qui comprend notamment le logiciel Windows mais aussi ses ordinateurs Surface et les jeux vidéo, a engrangé un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars en hausse de 8%. (ats/nxp)