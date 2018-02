Non, Netflix n'a pas pour habitude de contacter ses utilisateurs pour interagir avec eux sur leurs habitudes de consommation. C'est ce que le service de streaming vidéo a assuré à la suite d'une fausse information qui a fait le tour du web lundi. Celle-ci prétendait que la plateforme américaine avait contacté l'un de ses abonnés après s'être inquiétée pour sa santé. L'utilisateur en question était censé avoir regardé 188 épisodes de la série américaine «The Office» en l'espace d'une seule semaine, pour un total de 69 heures de visionnage, soit près de 10 heures de sitcom par jour.

Répondant notamment un article de 20 minutes (France), la filiale française et belge de Netflix a expliqué sur Twitter qu'il s'agissait d'une «fake news».

L'histoire circule en effet sous différentes versions depuis 2013, rapporte Le Figaro dans un rectificatif.

S'il ne les contacte pas, Netflix connaît néanmoins les habitudes des utilisateurs. En décembre dernier, il avait publié le message suivant sur Twitter: «Avis aux 53 personnes qui ont regardé "A Christmas Prince" chaque jour depuis 18 jours: Qui est-ce qui vous a fait du mal?»

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you?