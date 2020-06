Sony va présenter ses nouveaux jeux conçus pour la PlayStation 5 jeudi, une semaine après la date originellement prévue, déplacée pour ne pas distraire l'attention du public des manifestations contre le racisme qui battaient leur plein la semaine dernière.

«Nous devions nous effacer pour que des voix essentielles puissent être entendues en cette période historique et importante», a déclaré lundi dans un communiqué Sid Shuman, le directeur de la communication sur les contenus de PlayStation.

Partout aux Etats-Unis, des dizaines de milliers de personnes sont encore descendues dans la rue ce week-end pour protester contre le racisme et les violences policières, deux semaines après la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis.

La présentation de Sony, baptisée «The Future of Gaming» («Le futur du jeu vidéo») aura lieu jeudi, à 20H00 GMT, et sera diffusée sur YouTube et Twitch (la plateforme de parties de jeux vidéo en direct d'Amazon). Elle aurait dû avoir lieu à Los Angeles, mais les grandes conventions ont toutes été annulées à cause de la pandémie de Covid-19.

«L'absence d'événement physique nous a donné une opportunité de penser différemment à la meilleure façon de vous faire voyager avec nous», a souligné Sid Shuman.

Les annonces de nouveaux titres spécialement conçus pour la PS5 doivent servir à susciter l'appétit des consommateurs pour la nouvelle console, dont la date de sortie n'est pas encore connue. D'ordinaire, les deux rivaux Sony et Microsoft (Xbox) mettent sur le marché leurs consoles de dernière génération en novembre.

Quelque 2,5 milliards de personnes jouent à des jeux vidéo dans le monde, selon une étude du Technology Policy Institute parue lundi. Et environ 12,3 milliards d'heures de contenus liés aux jeux ont été visionnées en 2019, avant que les usages n'explosent pendant le «Grand confinement».

Aux Etats-Unis le marché a d'ailleurs battu de nouveaux records en avril Quelque 1,5 milliard de dollars ont été dépensés en équipements, logiciels et accessoires, d'après l'analyste Mat Piscatella de NPD, à comparer au précédent record de 1,2 milliard en avril 2008.

Les ventes de jeux vidéo seules ont grimpé de 55%, à 662 millions de dollars. Côté consoles, la Switch de Nintendo était la plus populaire chez les acheteurs.

GOOGLE MICROSOFT NINTENDO SONY AMAZON.COM (afp/nxp)