Vous aimez les Lego? Vous aimez les gaufres? L'appareil que veut lancer le fabriquant Building Bricks est fait pour vous. Un gaufrier qui peut confectionner 14 gaufres d'un coup, en forme de briques Lego de trois différents types. Ce qui permet, comme avec les pièces du célèbre jeu danois, de réaliser plein de constructions qui, pour une fois, ne finiront pas démolies mais dégustées.

Il existe un prototype mais on ne trouve pas encore cet appareil dans le commerce car un crowdfunding a été lancé pour réunir l'argent permettant de lancer sa production, rapporte le site Gizmodo. Et l'idée semble avoir séduit puisque, le 27 mars, alors que 7500 dollars étaient demandés, c'était 10 fois plus qui étaient affichés sur le site Kickstarter.

L'appareil devrait être vendu 50 dollars (50 francs) mais, pour 75 francs, il sera livré avec des plaques interchangeables permettant de fabriquer des formes de briques différentes. Les fans risquent de prendre du poids.

Michel Pralong