En matière de cadeaux à mettre sous la sapin, les choses deviennent compliquées avec les jeux vidéo. Surtout lorsque ce n'est pas la tasse de thé de l'offrant soumis à fortes pressions par les générations nées avec les écrans (et ça commence à faire du monde). Car le secteur est de plus en plus touché par le phénomène de la dématérialisation qui fait qu'il sera à l'avenir de plus en plus difficile de glisser un paquet entre le bœuf et l'âne gris. Pour 2018, c'est encore possible, alors profitons-en. En commençant par une sélection plateforme par plateforme.

En exclusivité sur Nintendo Switch: «Super Smash Bros - Ultimate»

Nintendo ayant sorti ses cartouches les plus porteuses sur la Switch en 2017 (soit «The Legend of Zelda - Breath of the Wild» et «Super Mario Odyssey», et encore on en oublie), Mario se trouva un tantinet dépourvu à l'heure d'établir un catalogue 2018 aussi alléchant sans ces murs porteurs. C'est pourquoi le constructeur a mis toutes ses forces en fin d'année sur «Super Smash Bros - Ultimate», un jeu de combat mignon, coloré mais pouvant dériver vers le hautement compétitif qui, pour cette génération, joue la carte de la surenchère. Si on doit confesser que le genre n'est pas notre préféré, on est bien obligé de reconnaître la force de la Nintendo's Touch qui livre une fois de plus un jeu mitonné aux petits oignons d'une générosité folle. On conserve encore quelques doutes sur le mode en ligne (soumis depuis peu à un abonnement). Ce dernier doit encore évoluer pour proposer un service de qualité comparable à celui de la Xbox ou de la PlayStation.

En exclusivité sur PlayStation 4: «God of War»

La solution de facilité est de faire confiance au jury du tout récent Game Awards qui a couronné l'excellent «God of War», reboot d'une franchise qui commençait à tourner en rond qui cette fois marie la mythologie nordique au meilleur du jeu d'aventure solo narratif.

On peut aussi conseiller sans honte «Marvel's Spider-Man», un blockbuster d'insomniac Games qui fait mieux que remplir son cahier des charges.

Enfin, si votre cœur de cible aime sortir des sentiers battus, il ou elle pourrait se laisser séduire par «Detroit - Become Human», le nouveau jeu qui se prend pour long métrage de cinéma par l'équipe de David Cage (Quantic Dreams). Même si, à notre goût, le scénario aux vertigineux et multiples embranchements ne tient pas sur la longueur ses fascinantes prémisses.

En exclusivité sur Xbox One: «Forza Horizon 4»

Là c'est encore plus facile tant les exclusivités pour la console de Microsoft ne se bousculent pas au portillon cette année. L'absence de quantité n'excluant pas la qualité, celle de «Forza Horizon 4» est indéniable pour qui apprécie les jeux de conduite. Monde ouvert spectaculaire, modélisation de premier plan et, là aussi, une grande générosité en contenus, font de ce jeu vroum vroum un incontournable.

En outsider, on est tenté de conseiller «Sea of Thieves» du studio Rare, jeu de pirates en ligne sorti le printemps dernier. Mais faute d'avoir eu l'occasion de vérifier si les nouveaux contenus introduits ces derniers mois ont éliminé l'impression de bac à sable un peu vide au lancement, on reste sur une certaine réserve.

A noter que, conformément à la nouvelle politique de Microsoft, ces exclusivités «Xbox» tournent aussi sur les PC - Windows 10.

Sur diverses plateformes: «Red Dead Redemption II»

C'est peu l'éléphant dans la pièce. Alors comment passer à côté de «Red Dead Redemption II» (Xbox et PS4) tant ce jeu, du moins son aventure solo, survole la concurrence. Voici LE jeu vidéo à mettre sous le sapin... Pour autant que l'heureux bénéficiaire soit un adulte.

Toujours dans le registre des jeux AAA (à gros budget), «Just Cause 4» (PC, Xbox et PS4) tente et, semble-t-il, parvient à faire oublier les contre-performances techniques qui ont terni la réputation de l'épisode précédent. Par rapport à «RDRII», ses ambitions narratives sont certes aux antipodes, mais «JC4» offre un plaisir totalement régressif de destruction.

Il serait par ailleurs injuste d'omettre «Assassin's Creed Odyssey» (PC, Xbox et PS4) ne serait-ce que pour les ambitions restaurées de la franchise d'Ubisoft et les beautés multiples de la Grèce antique.

Enfin, on confesse une affection peut être un poil coupable pour le trop passé inaperçu de la saison automne-hiver 2018, soit le dernier épisode des aventures de Lara Croft «Shadow of the Tomb Raider» (PC, Xbox et PS4).

Mais si votre main venait à glisser vers «Fallout 76» (PC, Xbox et PS4), prenez garde: cette franchise post-apocalyptique – pourtant soutenue par une horde de fidèles – vient de se prendre un méchant vent avec cette variante multijoueur. Moteur graphique dépassé, bugs à tous les étages et impression soutenue que le jeu est sorti de façon précipitée l'ont transformé en cadeau empoisonné. A offrir peut-être au cousin que vous détestez secrètement. Mais ça serait vraiment cruel.

Un dernier conseil pour la route? Moins orgueilleux, plus modeste, avec des graphisme qu'on dirait fait main sur fond de piano mélancolique? L'hypothèse que vous préféreriez offrir à Noël un spectacle interactif à valeur artistique ajoutée pourrait vous conduire vers «Gris», un jeu de plateforme mitonné par Naomada Studio, en Espagne.

On ne peut s'empêcher de penser à «Journey» (vieux chef d'oeuvre toujours vaillant sur PS4), même si la référence est écrasante. Le jeu n'est disponible, sur Switch et sur Steam (PC), qu'en version dématérialisée. C'est certes moins poétique mais la scène du jeu vidéo indépendant vous dira merci.

Il va sans dire que cette sélection reste fort incomplète et forcément teintée de subjectivité. Si vous considérez qu'il manque un ou plusieurs titres hautement recommandables, n'hésitez à dévoiler vos pépites dans les commentaires ci-dessous.

Toute la rédaction vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et le meilleur pour 2019. (Le Matin)