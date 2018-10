Un peu moins populaire que la licence «Grand Theft Auto», le nouveau volet de «Red Dead Redemption» est attendu de pied ferme sur PS4 et Xbox One par tous les amateurs d'aventures en monde ouvert dans un univers western spaghetti.

Développé par le studio new-yorkais Rockstar Games depuis 2010 et impliquant près d'un millier de personnes, il avait été annoncé pour l'automne 2017 avant d'être reporté une première fois au printemps 2018 et finalement repoussé au 26 octobre prochain. L'histoire prendra place en 1899, soit douze ans avant les événements contés dans le premier opus, et mettra en scène la fuite de la bande de Dutch van der Linde, traquée par les autorités et les chasseurs de prime après un braquage qui a mal tourné.

Le joueur incarnera Arthur Morgan, le bras droit du gang, et va accomplir diverses tâches pour assurer la survie de l'équipe. Le campement tiendra une place centrale dans l'aventure et permettra de récupérer des quêtes annexes et il pourra évoluer en fonction des ressources récoltées. En outre, l'attitude des membres dépendra de l'état du camp.

Voici en chiffres et en faits les quelques informations indispensables du futur jeu de l'année.

200. C'est le nombre d'espèce animales disponibles dans l'univers de «RDR II». Prédateurs, oiseaux, gibiers et poissons seront de la partie. Ils auront tous des comportements différents et composeront un écosystème réaliste. Par exemple, un animal mort attirera les charognards et il faudra se dépêcher pour le dépecer et ainsi tirer le meilleur prix. Pour sa part, la pêche demandera d'utiliser les bons appâts et de trouver les cours d'eau plus abondants afin d'espérer obtenir les meilleures prises.

Faire de la place sur la console. Il faudra faire le ménage et disposer d'un peu plus de 100 Go sur sa machine pour installer le jeu. Un homme averti en vaut deux.

50 armes. Une cinquantaine d'armes seront utilisables et personnalisables. Fusils à pompe, fusils à lunette, revolvers ou carabines: quelques soit sa manière de jouer ou d'appréhender les situations, il y en aura pour tous les goûts. Il sera également possible d'utiliser un arc ou de se battre à mains nues.

Une fonction indispensable. Le Dead Eye, déjà disponible dans le premier épisode, sera de la partie. Pour rappel, cette capacité permet de ralentir le temps pour éliminer avec précision plusieurs ennemis. Ce système de sang froid se déclinera de trois manières: un simple ralenti de l'action, un ciblage de plusieurs cibles et l'affichage des points faibles de l'adversaire.

Une carte gigantesque. Selon la chaîne officielle PlayStation britannique, le territoire de «RDR II» serait le plus vaste jamais conçu par Rockstar Games. Des déserts aux forêts luxuriantes en passant par des montagnes enneigées ou des villes à des différents stades de développement, les paysages seront variés et riches et promettront un voyage interactif unique.

Une monture à choyer. Le cheval, le moyen de transport par excellence de cette époque, sera évidemment à bichonner pour augmenter ses statistiques. Chaque race possédera sa propre personnalité et réagira différemment suivant les situations. Et, comme dans «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», il sera possible de capturer des chevaux sauvages afin de les dompter.

Ange ou démon. Les actions du héros vont avoir un impact sur l'évolution du scénario et les interactions possibles avec la population. Au joueur de savoir s'il veut devenir la dernière des ordures ou soigner son karma en semant le moins possible la mort.

1000 acteurs. Rockstar a de nouveau mis de gros moyens pour rendre son futur bébé le plus immersif possible. Un milliers de comédiens ont été réquisitionnés pour concevoir une variété énorme de PNJ (ndlr: personnage non jouable). Avec en prévision des dialogues savoureux et des situations extravagantes propres au studio américain.

La date de commercialisation est prévue le 26 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One. Aucune date n'a encore été annoncée pour la version PC. A noter que le mode multijoueur ne sera déployé qu'à partir du mois de novembre. Affaire à suivre. (nxp)