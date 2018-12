Des ONG anti-discrimination appellent au boycott de Facebook

Dans une lettre datée de mardi et adressée au patron de Facebook Mark Zuckerberg, une trentaine d'associations défendant les droits civiques et des minorités ethniques ou religieuses «exigent» qu'il renonce à la présidence du conseil d'administration ou encore que le groupe présente des «excuses» à «toutes les organisations visées par Definers Public Affairs», une firme de relations publiques aux méthodes musclées et controversées engagée par Facebook.