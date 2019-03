Il fait partie de l’écurie Samsung Suisse depuis la création de la filiale, il y a douze ans, à l’époque simple organisation de vente et de publicité associée à l’Autriche et la Slovénie. Mais depuis que la branche helvète a pris son indépendance, en 2013, Dario Casari a profondément marqué l’entreprise de son empreinte. Au point d’en être nommé directeur en janvier dernier, à 47 ans. Un joli parcours pour ce Zurichois, fils d’émigrés italiens et coureur cycliste passionné. A Séoul avec «Le Matin», il évoque aussi bien l’avenir de la téléphonie que les déboires rencontrés par la marque ces dernières années.

En février dernier, le Galaxy Fold, le très attendu premier smartphone pliable de la marque, avait fait sensation au Mobile World Congress de Barcelone. Il est maintenant annoncé pour le 3 mai en Suisse. Qu’est-ce que ce nouvel appareil représente pour l’avenir du smartphone?

Ce sera bien entendu aux consommateurs de juger de son intérêt, mais personnellement je suis convaincu que cet appareil va inaugurer une nouvelle ère pour les smartphones. C’est quelque chose de nouveau et de vraiment ingénieux, le résultat de plusieurs années de recherches. J’ai eu la chance de l’avoir entre les mains, de travailler un peu avec, et c’est un objet formidable. Plié, il tient dans la poche du veston et on peut l’utiliser comme un téléphone normal pour un usage courant avec son premier écran en façade. Déplié, le grand écran, protégé à l’intérieur, apporte un vrai plus, notamment pour regarder des vidéos, que ce soit Netflix ou YouTube.

Le Galaxy Fold pliable (DR)

Huawei présentait également son propre smartphone pliable à Barcelone. Tous deux étaient soigneusement gardés sous cloche, à l’abri de toute prise en main, mais votre concurrent l’a depuis déjà donné à manipuler à la presse. Pas Samsung, alors que contrairement à Huawei, le vôtre a une sortie prévue imminente. Pourquoi?

Parce que le public va justement avoir l’occasion de le tester par lui-même, dans les magasins. La Suisse étant un des premiers pays à le distribuer.

Son prix, CHF 2050.-, risque d’être très dissuasif pour beaucoup de consommateurs. Samsung vise clairement un public fortuné….

C’est vrai, et en ce sens le marché Suisse s’y prête bien. Bien sûr, on sait qu’on ne va pas en vendre de grandes quantités mais c’est un produit très exclusif. Il faut aussi comprendre que c’est beaucoup de technologie. Ce n’est pas un simple écran, mais deux, donc l’un est de surcroît beaucoup plus grand que la normale, de 7,3 pouces. Il sera aussi doté d’une mémoire confortable de 512 Go, de 6 capteurs photos… C’est un téléphone à l’avant-garde, le premier du genre et comme à chaque fois, ça se paie. Mais son prix n’est pas si exorbitant quand on le compare au S10+ et son To de mémoire.

Justement, cet appareil dépasse les CHF 1500.- alors qu’on venait à peine de franchir, l’année passée, la barre symbolique des 1000.-. Que pensez-vous de cette escalade de prix à laquelle le consommateur est confronté? On a l’impression que Samsung veut changer son image, rivaliser avec Apple en termes d’excellence.

Mais on est dans l’excellence depuis déjà longtemps (il rit). Après, c’est vrai qu’en Suisse, les produits premium se vendent mieux que l’entrée de gamme. Il faut aussi comparer ce qui est comparable: la technologie la plus avancée, avec 1 To de mémoire et le plus bel écran, ça se paie! Au final, c’est le consommateur qui décide s’il veut avoir le top du top, l’entrée de gamme ou l’intermédiaire. On sait qu’en Suisse, les consommateurs sont habitués à la qualité et sont prêts à payer pour ça. Mais si vous prenez le S10+, avec ses 5 capteurs caméras, c’est normal qu’il coûte plus cher que la version 2018, qui n’en comporte que 3 par exemple et dont l’écran est plus petit.

Parallèlement, les fabricants de smartphones accusent une baisse des ventes. Moins 4,1 % en 2018 selon l’institut IDC, qui parle d’ailleurs de la pire année de l’histoire pour le smartphone. Vous n’y voyez pas une corrélation avec ces prix qui prennent l’ascenseur chez la plupart des fabricants?

Non. Je crois plutôt que les utilisateurs se servent de leur smartphone plus longtemps aujourd’hui qu’il y a deux ans, le cycle de vie des téléphones étant prolongé. Il est vrai que les ventes de smartphones sur l’ensemble du marché suisse ont légèrement reculé en 2018 mais le chiffre d’affaire total du marché a néanmoins augmenté, la hausse des prix des appareils amortissant la légère baisse de volume unitaire.

L’importance de Samsung en Corée est phénoménale. L’entreprise réalise un chiffre d’affaire équivalent au 1/5 du PIB du pays. Qu’est-ce qu’une entreprise de cette taille représente pour le pays?

Beaucoup, forcément. C’est une compagnie très admirée, qui a une longue histoire avec le public… Tout a commencé en 1938. A l’époque, on vendait des fruits et des légumes. Vous voyez le chemin parcouru? Aujourd’hui, Samsung Electronics fête ses 50 ans. On emploie beaucoup de jeunes, on rend les coréens fiers d’avoir une entreprise aussi importante, classée 6e au rang des Best Global Brands en 2017. Et Samsung a aussi un rôle d’aide envers la société. C’est d’ailleurs ce qu’on fait aussi en Suisse, à notre échelle, avec des projets comme Pontis. En collaboration avec l’EPFL, on essaye de donner à des personnes atteintes d’un handicap sévère, comme la tétraplégie, la possibilité de contrôler leur poste de télévision par l’intermédiaire de leurs ondes cérébrales. L’application SeeColors offre aussi à nos téléviseurs un calibrage spécial permettant aux gens souffrant de troubles de la vision de percevoir correctement les couleurs. Samsung sait qu’avec une entreprise de cette taille, elle a aussi une responsabilité envers la société.

Ces dernières années, l’entreprise a aussi été confrontée à de sérieux revers. Les explosions de batterie en 2016 mais aussi des histoires de corruption et de fraude fiscale en Corée du Sud de la part de ses hauts dirigeants… Comment l’entreprise fait face à ces problèmes?

Ce n’est pas mon rôle de commenter ce qui se passe en Corée. Je suis trop loin du pays. Concernant les problèmes de batterie, je crois qu’on a à l’époque réagit très vite pour parer au problème. On a fait notre possible pour faciliter la vie des clients et changer leurs produits. Et en Suisse, ça n’a pas eu de véritable impact sur les ventes. Je crois que c’est la preuve qu’on a bien travaillé. Mais cette affaire a aussi été l’opportunité d’améliorer la qualité de nos futurs produits. On en a profité pour augmenter les tests et les contrôles de qualité, améliorer leur sécurité et au final, quand on voit nos appareils d’aujourd’hui à l’avant-garde du marché, on se rend compte que c’est payant.

Comment Samsung gère la vision de l’avenir entre ses différents produits?

Cette vision s’exprime bien dans nos publicités, avec le slogan «Do What You Can’t» («Réalisez l’impossible»). Avec sa technologie, Samsung s’est fixé pour but d’aider les gens à surpasser les obstacles de la vie de tous les jours, abolir les frontières et faciliter l’accessibilité à leurs rêves. C’est ça, notre vision. On veut inventer et créer des produits qui permettent d’améliorer la vie des gens.

Avec le risque, parfois, de ne pas tenir ses objectifs? Je suis tombé sur un reportage de 2013 où Samsung présentait ses technologies de demain, entre un parebrise tactile destiné aux voitures et un appareil photo imprimant des vidéos sur papier type polaroid. Des innovations qui devaient arriver en 2018…

Mais on se doit d’essayer (il rit). Bien sûr que parfois nous ne concrétisons pas tous ce que nous entreprenons. C’est valable pour Samsung comme pour n’importe quelle entreprise faisant preuve d’ambition. Mais on se fixe des objectifs, une vision et on fait tout pour en réaliser le plus grand nombre. C’est ce qui est important. Et croyez-moi, on vous réserve de belles innovations ces prochaines années. (Le Matin)