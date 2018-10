Quelque temps après l'entrée en lice du câblo-opérateur UPC dans le monde des jeux vidéo en ligne, c'est maintenant au tour de son concurrent Swisscom de prendre pied sur ce marché.

Swisscom Hero League - The game starts with YOU. Jetzt anmelden, mitspielen und zum Hero werden! #TheGameStartsWithYou #esports #esl