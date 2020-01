Grâce à un partenariat avec l'application Noonlight, les utilisateurs et utilisatrices de Tinder pourront «dans les prochains jours» afficher sur leur profil où et avec qui ils se trouvent lors d'un rendez-vous. Ils pourront également «alerter les services d'urgence de manière discrète et facile s'ils se sentent inquiets ou en besoin d'aide», explique la filiale de Match Group dans un communiqué.

Contactée par l'AFP, Tinder a confirmé que cela renverrait un signal vers le 911, le numéro d'urgence qui permet notamment de contacter la police aux Etats-Unis. Des «opérateurs entraînés» feront le tri avant de contacter les services publics, a précisé l'entreprise.

«Noonlight sert de garde du corps silencieux dans les cas où vous êtes seuls ou que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois», promet sa co-fondatrice Brittany LeComte dans un communiqué. «C'est la première mesure de sécurité de ce genre servant à protéger les membres de Tinder même quand leurs interactions ne sont plus virtuelles mais se passent bien dans la vie réelle».

Usurpation d'identité

Tinder, qui est disponible dans plus de 190 pays à travers le monde, revendique la paternité de plus d'un million de rendez-vous galants par semaine. Il arrive que des femmes utilisant l'application pour la première fois puissent être craintives à l'idée de rencontrer une personne inconnue «dans la vraie vie». Des cas d'usurpation d'identité, où la personne que l'on rencontre ne ressemble pas à celle sur les photos de son profil en ligne, sont souvent signalés.

Tinder a également annoncé d'autres mesures de sécurité jeudi, dont un système d'authentification des usagers, qui pourront envoyer à l'application plusieurs photos d'eux, prises en temps réel. Un système d'intelligence artificielle devra alors déterminer si la personne est bien la même que celle montrée sur les photos destinées à séduire sur son profil, et l'utilisateur deviendra alors «vérifié», ce qui devrait inspirer plus de confiance aux autres usagers.