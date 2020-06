Après avoir interdit les pubs politiques et réprimandé Donald Trump, Twitter veut maintenant inciter ses utilisateurs à bien réfléchir avant de retweeter des contenus.

«Partager un article peut déclencher une conversation, donc vous pourriez avoir envie de le lire avant de le tweeter», a déclaré le compte @TwitterSupport mercredi sur son profil. «Pour promouvoir des discussions informées, nous testons un nouveau type d’incitation sur Android – quand vous retweetez un article que vous n’avez pas ouvert sur Twitter, nous pourrons vous demander si vous voudriez l’ouvrir avant», a détaillé la plateforme.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.