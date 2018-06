Les noms d’oiseaux concernant le système Business Connect de Swisscom ont fusé sur les réseaux sociaux hier. Cette solution de téléphonie pour petites et moyennes entreprises avait déjà été victime de deux pannes à quelques jours d’intervalles en janvier, dont la deuxième avait duré plusieurs jours. Hier matin à 9 heures, rebelote. Des PME ont constaté qu’elles ne pouvaient plus ni passer d’appel ni en recevoir. En se rendant sur le site de Swisscom, celui-ci signalait une panne en cours, concernant le Business Connect dans toute la Suisse.

«Cette fois c’est certain, on résilie notre abonnement», a écrit au «Matin» Emmanuel Amoos, responsable administratif d’une entreprise de… radiocommunication. Celui qui est également député socialiste valaisan n’a pas caché son agacement au téléphone (une fois sa ligne rétablie, cela va de soi): «Ce n’est pas tant la panne qui m’énerve, cela peut arriver. C’est surtout le fait que nous ne soyons pas avertis. La moindre des choses serait de nous envoyer un e-mail ou un SMS. Et prévoir un message téléphonique pour que les clients qui n’arrivent pas à nous joindre sachent que ce n’est pas de notre faute.»

Clients dédommagés

Après la panne de janvier, Swisscom avait dédommagé ses clients concernés en leur faisant un rabais sur la prochaine facture. «Ils ont fait un geste, certes, mais ce cadeau de 200 francs me fait sourire, poursuit Emmanuel Amoos. Nous avons perdu peut-être beaucoup plus que cela. Qui sait si un client, qui a tenté de nous atteindre durant la panne, ne s’est pas tourné vers un concurrent parce que nous ne répondions pas?» Alors, tout pourri le système Business Connect? En fait, ce n’est pas lui qui était concerné: la panne, qui a duré de 9 h à 10 h 15 était plus générale et tous les clients de Swisscom, aussi bien privés que commerciaux, ont pu être touchés. La preuve, même le Swiss Tech Center de l’EPFL qui accueillait portant hier une grande journée de rencontre avec les professionnels organisée par… Swisscom s’est vu privé de télécommunication durant une heure et quart.

«La panne d’aujourd’hui n’avait pas de lien avec les pannes du début d’année, nous a expliqué Christian Neuhaus, porte-parole de Swisscom. Le titre initial de la description de la panne (ndlr: qui parlait de Business Connect) était erroné et a été corrigé par la suite. Swisscom s’excuse pour les désagréments occasionnés.»

Apprenant cela, Emmanuel Amoos ne va donc pas désabonner son entreprise de son contrat avec Swisscom. Mais il persiste à dire que davantage d’informations seraient bienvenues. (Le Matin)