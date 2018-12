Boris, c'est un chouette robot. Il parle, il marche, il danse, il est bon mathématicien... Bref Boris c'est le robot «le plus moderne de Russie», selon la chaîne de télévision Russia-24 qui découvrait l'androïde le 11 décembre dernier au salon PROJECT dans la bonne ville de Yaroslav. Et lorsqu'on déniche un fleuron de la technologie nationale, on partage l'info, cela va sans dire.

Mais le pot au roses à très vite été dévoilé par des internautes soupçonneux, indique notamment BBC.com. Photos à l'appui, ils ont démontré que Boris n'était pas un robot mais une carapace habitée par un humain. Boris a même une valeur marchande... en tant que costume baptisé par son constructeur «Alyosha - le robot»: 250 000 roubles, soit un peu plus de 3700 francs suisses.

Il faut dire que les organisateur du forum «Proyektoria», un salon surtout destiné à la jeunesse, se sont volontairement bien gardés de préciser que sous l'armure de Boris se cachait un homme. Russia-24 est donc tombé les deux pieds dans le piège grossier (on peut distinguer la nuque de l'occupant du robot sous certains angles). La chaîne a depuis piteusement retiré toutes traces de son émoi technophile. (Le Matin)