Rémi est disponible depuis cette semaine sur les sites Boueb.ch et MaTartine.ch . Compatible IOS ou Android, il se décline en plusieurs coloris (jaune, rouge, bleu et blanc) se branche sur le secteur, n’est donc pas équipé d’une batterie interne, et nécessite une connexion wifi qui lui permettra de se mettre à jour automatiquement. Il est associé à un store permettant pour l’instant d’acheter deux packs de 5 contes («Zozo et Monsieur Sommeil», «Le pingouin multicolore», «Le petit chien aux grandes oreilles»…) au prix de CHF 9.- chacun. D’autres sont prochainement attendus.

Avec sa bonne bouille, ses couleurs flashy, son sourire et sa joli forme arrondie, Rémi attire d’emblée les regards. Vous l’avez d’ailleurs peut-être aperçu au salon Baby & Kid Planet, à Beaulieu, ce weekend. Estampillé réveil pour les petits, l’engin est en réalité bien plus que ça : veilleuse, berceuse, babyphone, talkie-walkie, enceinte Bluetooth et même capteur de sommeil. Sans compter des fonctions pédagogiques puisque l’appareil apprendra aux petits quand il est l’heure de dormir ou de se lever.

Premiers pas avec Rémi en vidéo. YouTube/UrbanHello

Rémi est né de l’imagination d’un couple de Français, Catherine Seys et Hervé Artus. Il y a 6 ans, tous deux ont créé UrbanHello, société spécialisée dans la création d’objets connectés pensés pour simplifier la vie des parents. Leur premier produit ? Le Home Phone, un téléphone entièrement revisité passant automatiquement en mode haut-parleur une fois posé sur une surface plane en délivrant un son à 360°. «Le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous, nous explique Hervé Artus. Notre téléphone haut de gamme à 150 euros a eu de la peine à se faire une place sur les rayons au milieu de marques établies comme Siemens ou Philips proposant des modèles 3 fois moins chers. Mais ça nous a permis d’en tirer une leçon: que le prix avait un rôle déterminant dans la survie d’un objet, et que notre prochain bébé ne devait dépasser les 100 euros».

Simplicité d’installation

Ce nouveau venu, Rémi, nous l’avons testé l’espace de quelques jours. A sa mise en route, il est nécessaire de le connecter à un ordinateur pour télécharger un fichier et le déposer dans ses entrailles, comme on le ferait sur une clé USB. Une installation très simple réalisée en quelques minutes à peine. Tout, ou presque, passe ensuite à travers l’application dédiée permettant de le piloter à distance, que l’on soit dans la chambre voisine ou en voyage d’affaire à l’étranger.

Pour commencer, l’application nous demande d’indiquer l’âge de notre chérubin. Une manière de personnaliser les conseils prodigués par l’application dans la section «suivi». C’est aussi là que l’on retrouvera la possibilité de contrôler l’évolution des nuits de l’enfant.

Rapport quotidien

Pendant son sommeil, Rémi capte en effet les différents bruits de la chambre, ainsi que sa température, et délivre un rapport quotidien. D’abord sous forme de graphique – utile pour voir combien de fois bébé se réveille chaque nuit et si la qualité de son sommeil s’améliore au fil des semaines – mais aussi avec un «score de sommeil» permettant aux parents d’essayer d’optimiser ses phases de repos.

Avec son visage illuminé, dont on peut régler l’intensité, le petit réveil fait aussi office de veilleuse – on la trouve toutefois un peu faible, même après la calibration recommandée – mais aussi de babyphone. Le son est plutôt bon mais il faudra garder la fonction enclenchée en permanence pour entendre bébé, à qui on pourra alors parler en appuyant sur le bouton micro, à la manière d’un talkie-walkie. On peut aussi demander à l’application d’envoyer simplement des notifications lorsqu’un bruit est détecté, le tout en réglant l’intensité du micro pour choisir de capter uniquement les sons les plus forts ou même les plus légers. A noter que pour apaiser le repos de bébé, l’appareil pourra diffuser divers musiques et sons: «Le Bolero» de Ravel, «Les nocturnes» de Chopin, «La Berceuse» de Gabriel Fauré ou encore des bruits de pluie, ou un chant de grillons bercé par les vagues.

Apprendre aux enfants quand se lever

Pour les plus de 3 ans, Rémi garde sous le coude d’autres fonctionnalités. Il va d’abord pouvoir proposer des routines du sommeil grâce à son visage endormi ou éveillé, que les parents pourront programmer en fonction des heures de couché ou de réveil de leur enfant. Ainsi, si le petit appareil a les yeux clos, le matin, c’est qu’il est trop tôt pour réveiller les parents, surtout le weekend à 6 heures du mat’. S’ils sont ouverts, c’est tout bon: il est temps d’aller voir ce que nous réserve cette belle matinée.

«On nous demande souvent si cette fonction est vraiment efficace, continue Hervé Artus. Bien sûr que ça marche! Les enfants ne sont pas cruels. S’ils viennent nous réveiller, c’est juste parce qu’ils n’ont pas d’indication leur permettant de savoir s’ils peuvent se lever ou non». Et puis Rémi sait aussi raconter des histoires pour aider à trouver le sommeil. Un partenariat a été conclu avec Bayard Jeunesse et l’on pourra acheter, d’ici quelques semaines, les récits des magazines «Les belles histoires» et «J’aime lire», ainsi que les comptines du magazine «Toupie».

Professionnels de la méditation

Pour les plus grands, on y trouve déjà des contes plus élaborés, «fait par des professionnels de la méditation, précise Artus. En 10 minutes chrono, les enfants sont endormis!». Là aussi payant, même si le premier est gratuit. Plutôt sympa quand fiston nous demande de lui lire pour la 255e fois la même histoire. Enfin, les enfants pourront aussi utiliser Rémi comme une enceinte en diffusant des fichiers musicaux. Soit par Bluetooth en les envoyant depuis son smartphone ou sa tablette, soit en les téléchargeant dans la mémoire de l’appareil, là encore, comme on le ferait avec une clef USB.

Mais attention au haut-parleur. Petit, orienté sur la face arrière, il délivre un son correct, similaire, en gros, à celui d’un téléphone portable de moyenne gamme. Pour les comptines, ou la fonction talkie-walkie, la qualité est amplement suffisante. Pour la musique, en revanche, il manque de clarté. En même temps, bébé n’est probablement pas encore trop pointilleux de ce côté-là…

Wifi désactivable

Bref, Rémi est riche en fonctionnalité et l’application permet d’optimiser ses moindres paramètres avec précision. Pour les parents qui ne souhaitent pas voir leur progéniture trop exposée aux ondes, les concepteurs ont même prévu une fonction permettant de couper le wifi. L’appareil stocke alors les données pendant la nuit avant de les envoyer sur le smartphone sur demande. A noter également, les 6 boutons de commande placés sous l’appareil. Ils permettent de s’affranchir de l’application pour gérer les principales fonctions (volume, lecture, veilleuse, etc…)

Mais le vrai point fort de cet accessoire connecté réside peut-être dans sa conception même: «On ne veut pas forcer les gens à acheter un nouvel produit chaque année, comme certains autres fabricants, conclu Hervé Artus. Rémi est régulièrement mis à jour et d’ici deux ou trois ans, vous aurez toujours le même appareil. Il sera simplement enrichi de plein de nouvelles fonctions, mais sur la même base électronique». (Le Matin)