Voici le smartphone du futur

Chaque année, il devient plus léger, plus performant, plus autonome. Mais à quoi pourrait ressembler le smartphone dans 10 ou 20 ans? En recoupant plusieurs innovations technologiques en cours d'étude, nous avons imaginé à quoi il pourrait ressembler.

Le stockage perpétuel

Vous en avez assez de devoir supprimer une application pour en télécharger une autre parce que votre carte mémoire est pleine? Le smartphone du futur ne posera plus un tel problème puisqu'il sera doté d'une capacité de stockage quasiment illimitée. Cela, grâce à l'invention de la société japonaise Hitachi qui a eu l'idée d'utiliser des plaques de quartz pour stocker les données. En la gravant au laser, une plaquette, d'une dimension de 2 centimètres pour 2 millimètres d'épaisseur peut contenir jusqu'à 360 To, comme l'ont révélé récemment des chercheurs de l’université de Southampton. En plus, ce matériau facile à trouver est quasi indestructible.

La batterie à recharge vocale

Outre la mémoire, le deuxième principal inconvénient actuel reste l'autonomie encore très limitée. Aujourd'hui, si votre batterie est déchargée et que vous n'avez pas accès à une prise, il n'y a rien à faire. Une invention pourrait tout changer. Il s'agit de la batterie à recharge vocale.

En effet, des chercheurs sont parvenus à développer des batteries reposant sur le son et les nanogénérateurs. Elles permettent de recharger son appareil en parlant au téléphone. D'autres batteries comme Ampy peuvent être rechargées grâce à l'énergie cinétique. Il suffirait alors de marcher pour refaire le plein.

Le smartphone sans batterie

Des chercheurs sont allés jusqu'à éliminer cette source de problème en imaginant un smartphone sans batterie. Des ingénieurs de l’Université de Washington ont déjà conçu un prototype à partir de composants déjà disponibles dans le commerce. Le smartphone tire directement son énergie de l’environnement, grâce à une antenne captant les signaux radio et un petit panneau solaire puisant la lumière du jour.

On en est peut-être loin aujourd'hui, mais il semble qu'à l'avenir nous pourrons bien rire en nous rappelant le temps où nous courions les prises, quémandions des chargeurs à nos amis ou renoncions à télécharger une vidéo pour cause de manque d'espace disponible. (Le Matin)