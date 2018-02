Les utilisateurs de mobiles auront bientôt le choix parmi 2823 émojis pour s'exprimer en tapotant sur leur clavier virtuel. L'Unicode Consortium, collectif qui coordonne la standardisation des émojis, a en effet annoncé la version finale du standard Unicode 11.0. Prévu pour le mois de juin, afin que les développeurs commencent à l'intégrer, il embarque la liste officielle des 157 nouveaux émojis qui arriveront sur les appareils mobiles iOS et Android dès le mois d'août ou septembre, explique l'organisation sur son blog. Leur aspect final dépendra du système d'exploitation et des applications sur lesquels ils seront affichés.

Au menu, on retrouve du changement concernant le look capillaire: «Les émojis homme et femme peuvent désormais arborer différentes coupes (cheveux roux, bouclés, blancs et chauves)», explique l'organisation. Elle ajoute que les nouveaux super-héros et super-méchants peuvent être de sexe masculin ou féminin et afficher différentes couleurs de peau.

Parmi les autres émojis représentant des humains figurent une tête souffrant du chaud, une autre du froid, un visage qui fait la fête, un visage souriant avec quatre coeurs, ou encore un étourdi. La liste, visible sur le site Emojipedia, comprend aussi des parties du corps avec des jambes, des pieds, une dent et un os.

Quant à la catégorie des émojis animaux, elle s'allonge avec l'arrivée d'un perroquet, d'un cygne, d'un kangourou, d'un paon, d'un homard, d'un lama, d'un hippopotame et d'un raton laveur. Enfin, l'émoji moustique pourrait être très utile en période estivale.

Du côté des objets, on notera l'apparition d'un skateboard, d'un balai, de papier toilette et d'un ticket de caisse, de même que de nouveaux sports comme le softball et le lacrosse. (Le Matin)