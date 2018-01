S'exprimant au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, premier grand rendez-vous de l'année pour l'industrie technologique qui ouvre au public mardi, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a dit que la flotte de voitures autonomes d'Uber utilisait sa technologie pour être en mesure de prendre des décisions en une fraction de seconde.

Built to bring #AI to every aspect of the driving experience, the first NVIDIA DRIVE Xavier autonomous machine processors are up and running. https://t.co/0PMIUorbTA #CES2018 pic.twitter.com/HyJVyNmVQa