Youtube a bloqué l'accès à une vidéo de l'UDC zurichoise, car son message violait le règlement du site contre les appels à la haine. Le parti dénonce «une censure».

La vidéo incriminée va droit au but: musique dramatique, articles de journaux rapportant des délits attribués à des ressortissants érythréens, puis l'affirmation suivante: «Ils ne sont pas des vrais réfugiés.» Ces images ont été téléchargées sur Youtube la semaine dernière. Le portail vidéo en ligne les a désormais bloquées, révèle le «Tages-Anzeiger» jeudi.

«C'est une censure arbitraire!»

Après avoir cliqué sur la vidéo pour la visionner, les internautes tombent sur un message indiquant que la vidéo viole le règlement de Youtube contre les appels à la haine. «C'est une censure arbitraire!», se fâche le président de l'UDC zurichoise Patrick Walder. La section a rempli un formulaire de plainte auprès du portail en ligne.

Interrogé par Keystone-ATS, Patrick Walder part du principe que la vidéo ne sera plus disponible sur Youtube avant les élections fédérales. Elle le reste en revanche sur Twitter et Facebook. Et si c'était à refaire, l'UDC zurichoise le referait, souligne son président. «Notre clip se base sur des faits», estime-t-il.

Ce n'est pas la première fois que des représentants de l'UDC font scandale dans les médias sociaux. Facebook était intervenu contre des propos controversés du conseiller national argovien Andreas Glarner en bloquant son compte à plusieurs reprises. Le compte Youtube du conseiller national zurichois Thomas Matter a, une fois, subi le même sort. (ats/nxp)