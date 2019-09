Borderlands 3

En faisant abstraction des toutes les polémiques qui ont pollué la sortie de ce «shooter looter» à la violence dérisoire teintée d'humour noir, «Borderlands 3» est un excellent défouloir, visuellement épatant et qui gagne à être joué à plusieurs. D'abord en ligne, ensuite en écran divisé sur le même canapé lorsque les quelques contre-performance techniques constatées auront été réglées.

À deux ou plus, tout passe, même l'humour à deux balles de pseudo rebelles qui fument dans le bus dont les curseurs ont été déplacés vers le «moins inspiré» depuis «Borderlands 2». En solitaire, on ne garantit rien.

Testé sur sur Xbox One X, le jeu est aussi disponible sur PS4 et aussi sur PC via l'Epic Game Store.

Fifa 20

Ce vendredi 27 septembre est le jour officiel de sortie d'une des plus grosse vache à lait sportive d'Electronic Arts: «Fifa 20». Les quelques passes que nous avons pu échanger sur cette nouvelle mouture nous laissent sur un à priori positif tant sur le plan graphique que du gameplay. Et l'intégration du foot urbain à trois contre trois est des plus plaisante.

Cela dit, on n'essaye même pas d’espérer qu'Electronic Arts modère ses appétits en matières de micro-transactions dans les zones périphériques du jeu tant ce serait faire preuve de naïveté: pourquoi tarirait-on une rivière aussi juteuse? Que les adultes responsables soient prévenus de la nécessité de surveiller les rejetons tentés de faire un usage immodéré de la carte de crédit de maman.

Jeu multiplateforme. Testé sur Xbox One X.

The Legend of Zelda - Link's Awakening

Dans l'art de réchauffer les vieux plats, Nintendo excelle comme personne et ce vieux «Zelda» en est une nouvelle preuve. Sorti en 1993 sur la vénérable Game Boy, «Links Awakening» a obtenu le traitement «refonte totale» pour briller de mille feux sur la Nintendo Switch.

Du beau travail, mitonné à la Mario, soit avec un soin et une minutie rarement égalée. Cela dit, n'étant nullement nostalgique, les retrouvailles ne nous font pas pleurer d'émotion.

Testé sur Nintendo Switch.

JChC