L'intelligence artificielle joue un rôle exponentiel dans la chasse de Facebook aux vidéos terroristes ou aux images faisant l'apologie du suicide, mais le géant des technologies a aussi besoin de nombreux experts en chair et en os pour ne pas se faire rattraper par les nombreux risques de scandales.

«Nos efforts sont en train de payer», assure d'emblée Mark Zuckerberg, lors d'une conférence de presse mercredi, à l'occasion de la publication d'un rapport bi-annuel de Facebook sur la transparence, se targuant dans le même temps d'avoir supprimé 5,4 milliards de faux comptes d'utilisateurs depuis le début de l'année.

We’ve made progress in important areas such as hate speech, child exploitation imagery, and posts about illegal drugs and firearm sales but we still have more to do. We’ll continue to invest in people and systems to combat harmful content on our platforms.