Facebook tentait mercredi de résoudre une panne empêchant depuis plusieurs heures de nombreux utilisateurs dans le monde de télécharger et d'accéder aux photos et vidéos sur ses différentes plateformes (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp).

«Nous savons que certaines personnes ont des difficultés pour charger ou envoyer des images, vidéos ou fichiers via nos applis. Nous présentons nos excuses et travaillons à une résolution la plus rapide possible», a écrit le réseau social sur son compte Twitter, comme il le fait habituellement en cas de panne notable.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown