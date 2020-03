Facebook a retiré une publicité du président Donald Trump qui ressemblait à un message officiel en faveur du recensement, de quoi relancer le houleux débat américain sur les annonces à caractère politique sur les réseaux sociaux.

«Je viens de recevoir un email de Facebook disant qu'ils allaient retirer les pubs trompeuses de Trump (...)», a tweeté jeudi Vanita Gupta, présidente d'une coalition d'ONG de défense des droits de l'Homme (Leadership Conference on Civil and Human Rights).

BREAKING: I just received an email from Facebook saying they will remove Trump’s deceptive census ads.@civilrightsorg worked hard with Facebook to put a robust census interference policy in place. Trump’s ads clearly violated that policy & should have been removed immediately.