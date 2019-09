Google prétend avoir franchi une étape importante désignée sous le nom de «suprématie quantique» en fabriquant une machine aux capacités bien supérieures à celles des ordinateurs classiques les plus puissants. L'ordinateur quantique pourrait révolutionner l'intelligence artificielle.

Ces calculateurs d'un nouveau type sont capables, pour certaines tâches, de les réaliser bien plus rapidement que les machines actuelles, car ils peuvent utiliser des propriétés étonnantes des particules permettant d'échapper aux règles de la physique classique.

