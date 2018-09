Vous avez la jouissance d'une terrasse voire d'une belle étendue gazonnée mais plus d'accès internet dès que vous mettez le pied à l'extérieur? Tant mieux diront les rapidement agacés par notre proportion maladive à utiliser un appareil connecté à tout bout de champ. Dommage diront ceux qui aiment consulter leur tablette à l'ombre du parasol, dégainer leur engin ne serait-ce que pour partager la vidéo qu'il ne faut pas louper ou qui veulent absolument montrer la supériorité de leur bibliothèque musicale lors d'une soirée à thème dans une douceur angevine. C'est à cette dernière catégorie qu'a pensé Devolo, spécialiste, de l'internet à domicile via le réseau électrique (communication par Courants Porteurs en Ligne ou CPL). L'entreprise allemande a en effet mis cette année sur le marché un émetteur d'extérieur, appareil que nous avons pu tester en condition réelle.

Installation

Le «dLAN WiFi Outdoor» ressemble fortement à un gros poudrier anthracite. De conception robuste, il se branche sur la prise électrique la plus proche. Le tout est «waterproof» en diable, aucun des orages et des ondées traversés ces dernières semaines ne sont parvenus à contredire cette promesse.

Pour lancer notre essai, nous avons d'abord relié un adaptateur dLAN au routeur de notre fournisseur d'accès fin que le signal internet passe aussi par le réseau électrique. Nous avons ensuite branché le WiFi outdoor à une prise situé sur le mur extérieur du domicile test.

En quelques secondes, le réseau a été trouvé et le voyant à l'intérieur du boîtier est passé au blanc fixe. Nous n'avons même pas eu besoin d'appuyer sur un quelconque bouton. Plus simple, y a pas. L'appareil s'est donc mis a émettre un wifi dont le nom est affiché sur sa base. Pour unifier le nom avec un réseau préexistant, il reste bien sûr toujours possible de le changer (voire son mot de passe) ce qui implique de passer par un PC, une tablette voire un smartphone et les logiciels ou applications fournies par Devolo.

Les performances.

Sur le plan des performances, nos test se sont révélés contrastés. L'augmentation de la portée du réseau wifi domestique est indéniable avec une couverture maintenue même en s'éloignant sensiblement du point d'émission. C'est le principal avantage par rapport à notre au réseau wifi traditionnel (hertzien) qui calait plus rapidement en s'éloignant des abords du domicile. Côté débit en revanche, c'est moins brillant. A distance proche et comparable du point d'émission, nous obtenons un débit descendant entre 100 et 400 Mbps avec notre connexion wifi hertzienne. Avec le Wifi Oudoor, bien que très stable, nous n'avons jamais vraiment pu obtenir un débit supérieur à 40 Mbps, comme si nous nous heurtions à un plafond. Même phénomène avec le débit montant, avec plus de 20 Mbps en mode hertzien et rarement plus de 10 Mbps en mode CPL. Nous sommes très loin du maximum théorique de 300 Mbps en «download» articulé par Devolo.

Précisons néanmoins que ces résultats obtenus en CPL ont été largement suffisants pour un usage intensif de contenus, consommation de services de vidéos HD en flux continu tel que Netflix ou Plex compris. Cela dit, le différentiel entre notre débit théorique maximal (en l’occurrence, 500 Mbps, vérifiable lorsqu'on connecte directement un ordinateur au routeur par câble, par exemple) et le débit obtenu lorsque le signal transite en CPL nous a fait sérieusement douter du potentiel de notre réseau électrique – pas de prime jeunesse, il est vrai – pour y faire transiter des des données numériques.

Le conseillerions nous?

Au final, conseillerions nous une solution telle que le «dLAN WiFi Outdoor» en jardin ou terrasse? Oui à ceux qui utilisent déjà à satisfaction le réseau électrique pour optimiser leur couverture internet de pièce en pièce. Pas forcément à ceux qui ont déjà une couverture wifi hertzienne dont les performance sont proches des débits maximums proposés par leur fournisseur d'accès et/ou qui ont des doutes sur les performances de leur installation électrique. Dans ce dernier cas, un essai avant achat est recommandé pour autant que cela soit possible.

Et, cela va sans dire mais disons le quand même, inutile de se mettre le nombril en cor de chasse – et accessoirement dépenser la coquette somme de 200 francs pour le module – si votre couverture wifi hertzienne d'intérieur déborde déjà largement sur le gazon. (Le Matin)