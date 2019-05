Qui voudrait d'une smartbrique? Apparemment pas grand monde. Le projet avait pourtant fait son petit effet au dernier Mobile World Congress de Barcelone, en février dernier. La marque américaine Energizer (connu pour ses piles et autres batteries) avait dévoilé son projet de lancer le P18K un smartphone moderne doté de la plus grande autonomie au monde: 50 jours avec un seul chargement, et cela grâce à la présence d'une batterie costaude de 18 000 mAh.

Sa popularité aura été des plus éphémère puisque la campagne de financement participatif qui avait été lancée sur Indiegogo vient de s'achever sur un échec cuisant, ont repéré les sites spécialisés dans les gadget et la haute technologie: la campagne n'a en effet rempli que 1% de l'objectif de financement qu'Energizer s'était fixé. Seuls 13 452 dollars ont été réunis répartis entre 11 contributeurs.

Une capture d'écran du projet sur Indiegogo faite le 9 mai 2019. On entend désormais le vent souffler sur la plaine.

Le désastre s'explique par ce qui est loin d'être un détail: une batterie de 18 000 mAh, à ce jour, c'est gros et ça doit être lourd. Du coup l'appareil que faisait miroiter Energizer se retrouvait handicapé par une épaisseur de 22 mm. Concrètement, cela faisait ressembler le prototype à une grosse brique.

Et contre une brique, 5 cameras dont 2 amovibles et tout le confort d'un écran tactile ne peuvent rien.

La vidéo YouTube conçue pour vendre le concept sur indiegogo. (vidéo: YouTube/Avenir Telecom)

(Le Matin)