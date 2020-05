Le wifi 6 correspond selon les tabelles de l'association IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) à la norme 802.11ax pour les appareils wifi. On applaudira cette simplification qui a l'avantage d'être rétroactive. La norme 802.11ac, qui existe depuis 2013, prend ainsi le petit nom de wifi 5. Le wifi 6 permet une augmentation du débit (de l'ordre de 40%) mais c'est loin d'être le plus important. Il permet à plus d'appareils de se connecter simultanément (de 4 à 8) et surtout il gère le trafic de manière beaucoup plus optimale. Il draine aussi moins l’énergie des appareils sur batterie. Lorsque cette norme se sera généralisée elle permettra de diminuer les risques de baisse de performance dès que plusieurs personnes d'un même ménage sollicite simultanément le réseau. Il devra aussi prouver son efficacité dans les zones denses saturées de point d'accès wifi. Bien que rétrocompatible, il n'atteint son plein potentiel qu'avec les appareils dotés d'une puce de même génération. A titre d'exemple, les iPhone 11 d'Apple et les Galaxy S10 et S20 de Samsung (2019 - 2020) sont déjà aux normes. Il est attendu que la plupart des prochains appareils à sortir en 2020 et années suivantes adoptent le standard. - (JChC)

Elle arrive à bout touchant, l'évolution, même si il est encore un peu tôt pour en goûter tous les bénéfices. Telle pourrait être la conclusion de notre test du Nighthawk Mesh Wifi 6 System du constructeur américain Netgear, une nouveauté high-tech grand public qui nous avons pu décortiquer dès la fin de semaine dernière. Les objets prennent la forme de deux cubes noirs, discrets par leur taille (122 x 122 x 64 mm) et leur poids (moins de 300 grammes). L'un est un routeur wifi, l'autre est un satellite qui, placé a un endroit stratégique du domicile, élimine les zones mortes. Nous avons ainsi créé un réseau maillé (mesh diraient les anglophones) qui est à ce jour une des meilleures façons de garantir la couverture wifi optimale au domicile de l'homme moderne.

Ce n'est pourtant pas là que réside la principale nouveauté de l'oiseau de nuit, le neuf résidant dans le design et surtout dans le wifi 6, la nouvelle norme de transmission de données sans fil, introduite en 2019 (lire encadré).

Présenté au CES de Las Vegas 2020, ce combo (qui se place juste en dessous de la gamme Orbi) peut être qualifié de moyen de gamme. La version duo testée se trouve actuellement en Suisse entre 250 et 270 francs, un rapport prestations-prix que l'on qualifiera de correct.

Installation et mise en service

Nous avons ainsi déballé les deux cubes qui se branchent sur le secteur. Le routeur wifi est relié par le câble ethernet fourni à la «box» de notre fournisseur d'accès internet (sur laquelle nous avons éteint l'émetteur wifi de génération précédente, même si on peut se passer de cette fastidieuse procédure). Le satellite est quant à lui simplement relié au secteur.

Le routeur sans fil et son satellite recto et verso (image Netgear).

La procédure d'installation a été la plus souple et facile jamais expérimentée à ce jour: nous avons branché le routeur et son satellite, puis téléchargé une application sur notre smartphone et cette dernière nous a guidé pas à pas.

Nous avons d'abord scanné un code QR qui a automatiquement conduit à la reconnaissance de cubes et à la mise en service d'un réseau wifi sécurisé d'usine. Nous avons ensuite subi une mise à jour (du firmware) tout aussi automatisée qui a prolongé l'installation de quelques minutes. Enfin nous avons immédiatement changé le nom et le mot de passe du réseau wifi d'usine afin de le faire correspondre à celui que nous utilisions précédemment. Cela nous a évité la fastidieuse procédure de devoir reconfigurer manuellement tous les appareils wifi du domicile (télé, Apple TV, tablette, smartphones console de jeu, chaîne stéréo, clé Google Chromecast...). La mise en place, déplacement du satellite à son emplacement définitif compris, nous a pris une quinzaine de minutes et n'a connu aucune anicroche.

Premières expérimentations

Passons à une tentative de simulation de vie quotidienne d'une famille bigrement numérisée. Avec le nouveau système nous avons... Lancé un jeu en ligne sur la console au salon, lancé un film Netflix sur la télé, lancé un autre film dans une autre pièce mais en 4K, joué avec des ampoules Philips Hue, lancé le téléchargement d'un gros fichier sur PC et forcé des victimes consentantes à consulter avec intensité leur smartphone... Sans connaître aucun pépins, aucune détériorations sensibles, aucune interruptions de service.

Le routeur relié par câble à la «box» de notre fournisseur d'accès. C'est moins joli que sur sur une photo de rutilant salon mais plus efficace (image DR).

Et c'est là que nous arrivons à la partie frustrante de ce test, car nous sommes bien obligé de préciser que cette qualité globale de service, nous la connaissions déjà dans les grandes lignes auparavant, avec une connexion internet à haut débit (1 giga) associée à un réseau wifi de génération précédente (wifi 5) composé d'un routeur dans le grenier et d'un satellite deux étages plus bas.

Couverture plus solide

Tout au plus avons nous constaté qu'à distance égale, le signal capté et reproduit pas le satellite de dernière génération semble plus solide que l'ancien, ce dernier indiquant parfois être placé à la limite pour une communication optimale avec routeur (tantôt vert, tantôt orange).

Car pour vivre tous les avantages du nouveau wifi, encore aurait-il fallu que les appareils connectés soient eux-mêmes équipés de puces wifi 6. Bien sûr, la norme est entièrement rétrocompatible, mais seuls les appareils de génération au moins égale bénéficient à plein de ses nouveaux avantages. Et ce genre d'accessoire sont encore rares.

Le gain de 40%, ce sera pour plus tard

À titre d'exemple, lorsque nous mesurions la vitesse de téléchargement avec notre smartphone doté d'une puce wifi 5 a proximité du précédent routeur wifi 5, nous obtenions entre 350 et 500 mbt/s (et c'était déjà très, très, largement suffisant pour des activités numériques intenses). Avec le nouveau routeur, les mesures de vitesse restent grosso modo dans la même fourchette. Avec un smartphone équipé d'une puce wifi 6 cependant, on constaterait probablement une hausse non négligeable du débit (sur le papier, de l'ordre de 40%).

Il est donc délicat aujourd'hui de conseiller une migration de votre réseau wifi vers la génération 6, surtout si la couverture et les services qui passent par lui fonctionnent déjà à satisfaction. En revanche, si vous constatez des gels d'images, des refus de connexions, des embouteillages aux heures de pointes et des zones d'ombres gênantes, il est probable qu'un système mesh, à l'instar de celui que testons actuellement, résolve ce genre de problèmes. Et là pas d'hésitation, autant faire en sorte qu'il réponde à la norme la plus récente.

Jean-Charles Canet

Nighthawk Mesh Wifi 6 System

On aime:

Son rapport performances / prix

Son design honnête, discret déjà

Sa facilité d'installation

L'application pour smartphone

On regrette: