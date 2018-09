Née en 1996 dans «Tomb Raider», Lara Croft a connu au gré des épisodes et des talents chargés de lui donner vie, une gloire subite, des hauts vertigineux, des bas abyssaux, une mort clinique et un retour tonitruant sur les devants de la scène qui culmina en 2013 avec un «reboot» orchestré par le talentueux studio américain Crystal Dynamics. «Shadow of the Tomb Raider» qui est disponible officiellement depuis le vendredi 14 septembre 2018 sur PC Windows, PlayStation 4 et Xbox One, conclut une trilogie dont le deuxième épisode, «Rise of the Tomb Raider» date de 2015-2016.

Lara Croft est toujours un archer hors-pair.

Cette fois Lara Croft, très motivée pour empêcher une organisation secrète de mettre la main sur des trésors archéologiques, fait une grosse bêtise: elle arrache de son socle un artéfact maya qui déclenche un début d'apocalypse, pas moins. On est comme ça dans la famille Croft, on ne fait pas les choses à moitié.

Une petite musique personnelle

Confié au soin du studio Eidos Montréal mais toujours supervisé par Crystal Dynamics, «Shadow of the Tomb Raider» ne surprendra pas ceux qui ont déjà joué aux deux épisodes précédents. Il est toujours question d'exploration, d'escalades vertigineuses, d'amélioration des ses capacités sur un arbre de compétences, de résolutions d'énigmes, de combats directs ou privilégiant la furtivité. Dans le détail cependant, cet opus parvient à cultiver une personnalité, une atmosphère qui le différencie juste ce qu'il faut des autres et, de ce fait, éloigne les impressions de redite.

Techniquement à la hauteur de sa réputation, «Shadow of the Tomb Raider» exploite bien sûr tous les raffinements à la mode sans oublier quelques autres sur consoles PS4 Pro et Xbox One X: la super méga haute définition 4K et une palette chromatique étendue (HDR). En toutes circonstances et quelque soit la plateforme, la réalisation reste superbe.

Saison d'enfer

La saison d'avant fête du jeu vidéo se poursuit sur un rythme d'enfer jusqu'en décembre 2018. Outre les rendez-vous habituels – «FIFA», «Call of Duty» et autres «Battlefield», franchises pour lesquelles nous ne cachons pas une grosse lassitude –, cette période sera aussi marquée par l'arrivée redoutée en octobre de «Red Dead Redemption 2», le jeu western de Rockstar aux innombrables mois/années de développement... Si redoutable que bon nombre d'éditeurs concurrents ont préféré décaler la sortie de certains de leurs gros titres en janvier-février (mois habituellement calmes, pour ne pas dire morts) plutôt que de se risquer d'être emporté par l'onde de choc. (Le Matin)